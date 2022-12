Liverpool bevestigt komst van Cody Gakpo: ’Erg dankbaar’

„We hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Cody Gakpo van PSV, onder voorbehoud van een werkvergunning. De aanvaller zal aan het begin van de transferperiode van januari toetreden”, meldt Liverpool.

Bekijk ook: PSV heeft Cody Gakpo met het mes op de keel verkocht

De Eindhovenaar gaat bij zijn nieuwe club spelen met rugnummer 18. „Ik ben erg dankbaar dat iedereen me zo hartelijk verwelkomt en ik kijk er echt naar uit om iedereen in het stadion en in de stad te zien”, meldt Gakpo op de website van Liverpool. „Ik wil laten zien wat ik kan en zal proberen om het team aan nog meer mooie momenten te helpen. Ik denk dat het voor mij persoonlijk ook goed is om me hier te ontwikkelen en er zijn hier veel geweldige spelers van wie ik veel kan leren. Ik heb veel mooie verhalen gehoord over het stadion, over de sfeer.”

PSV ontvangt inclusief bonussen 50 miljoen euro voor Gakpo, waarmee hij de duurste uitgaande speler in de clubhistorie is. PSV meldde maandag al dat Gakpo aan Liverpool verkocht zou worden.