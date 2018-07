’Voor het eerst roept iemand ’papa papa’ op de tribune’

Met zijn glunderende drie jaar oude zoontje Stefan op de tribunes mocht Djokovic de beker in ontvangst nemen. „Ik ben nu bijzonder emotioneel en zo blij voor mijn vrouw en mijn hele team. En helemaal voor mijn zoontje Stefan. Voor het eerst heb ik nu iemand op de tribune die ’Papa papa’ naar me roept”, zei de trotse Serviër tijdens zijn interview op de baan.

Wie Djokovic vier maanden geleden zag ploeteren in Indian Wells en Miami had geen stuiver gegeven voor zijn kansen op Wimbledon. Maar de afgelopen twee weken stond hij er weer.

„Ik ben mijn team heel veel dank verschuldigd. Het is niet makkelijk geweest. Ik moest een operatie ondergaan en lag er zes maanden uit. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik had mijn twijfels en wist niet of ik ooit nog zou terugkomen op mijn oude niveau. Het is een droom om hier zo terug te keren.”