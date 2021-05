Horrorscenario voor hockeysters na zware blessure Lidewij Welten

Lidewij Welten ligt geblesseerd op de grond. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Met de zware blessure van Lidewij Welten doemt een gitzwart scenario op voor Oranje-bondscoach Alyson Annan. De kans is groot dat Welten, één van de beste aanvalsters ter wereld die zondag een pees van haar linkerhamstring afscheurde, afwezig is op het olympisch hockeytoernooi. En Annan zit al niet zo ruim in haar aanvalsters... Hoe zeker is de ‘zekere’ gouden medaille van de hockeyvrouwen nog?