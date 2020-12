F1-team Haas herhaalt dat het ondanks ’weerzinwekkend gedrag’ vasthoudt aan Nikita Mazepin

„Wij willen nogmaals benadrukken dat Mazepin en Mick Schumacher in 2021 ons rijdersduo vormen. In een eerdere verklaring hebben we aangeven dat we het gedrag van Nikita intern zouden behandelen. Dat is inmiddels gebeurd. Verder doen we geen uitspraken over deze zaak”, aldus Haas, dat het gedrag van Mazepin eerder omschreef als ’weerzinwekkend’.

Mazepin en Schumacher werden eerder dit jaar door Haas gepresenteerd als opvolgers van Romain Grosjean en Kevin Magnussen, die jarenlang voor het team reden. De 21-jarige Mazepin, de zoon van een steenrijke vader, kwam recent echter negatief in het nieuws nadat op internet een filmpje was verschenen waarop te zien was hoe hij vanaf de bijrijdersstoel in een auto een vrouwelijke passagier op de achterbank betastte.

Hoewel Haas het gedrag van Mazepin direct veroordeelde en de Rus vervolgens ook zelf diep door het stof ging, bleef de actie van de coureur de gemoederen bezig houden.

Het was ook bepaald niet de eerste keer dat Mazepin op negatieve wijze in het nieuws kwam. Zo was hij al feestend te zien in een nachtclub, ondanks het corona-protocol rond de autosport en werd hij vanwege acties op de baan bestraft na enkele zeer gevaarlijke, defensieve manoeuvres.

Bekijk ook: Volgend jaar drie miljardairszoons actief in de Formule 1

Op social media gingen bovendien al eens screenshots rond van Mazepin die enkele vrouwelijke volgers op Instagram seksueel getinte voorstellen deed. In november kreeg hij eveneens veel kritiek nadat hij het coronavirus ’feliciteerde’ met het eenjarige bestaan, doelend op de eerste besmetting in Wuhan in 2019.