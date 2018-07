Optimisme over Tourvervolg Groenewegen

De sprinter van LottoNL-Jumbo, die inmiddels twee Touretappes heeft gewonnen, ging zondag hard onderuit en blesseerde zich aan zijn linkerknie. Na zijn val op de kasseien kon Groenewegen zijn weg vervolgen, al ging dat behoorlijk moeizaam. De Amsterdammer haalde de finish in Roubaix.

Bekijk ook: Groenewegen hoopt dat hij Tour kan vervolgen

Groenewegen trainde vanochtend rustig op de rollerbank in het hotel in Annecy. Voor de zekerheid wordt er vanmiddag een scan gemaakt van zijn linkerknie om te kijken of er breukjes zijn.

De ploeg van Groenewegen is optimistisch dat hij de Tour de France dinsdag kan vervolgen.