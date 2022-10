Phillies leiden in World Series na adembenemende inhaalrace

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Honkballers Phillies nemen leiding in World Series na inhaalrace

09.56 uur: De honkballers van Philadelphia Phillies hebben de leiding genomen in de World Series. De Phillies waren na een sensationeel duel in Houston met 6-5 te sterk voor Houston Astros, dat een 5-0-voorsprong uit handen gaf.

Het was de eerste keer sinds 2002 dat een ploeg in de World Series een achterstand van vijf runs wist om te buigen in een overwinning. 20 jaar geleden slaagde Los Angeles Angels daarin.

Voor de Astros was het pas de eerste nederlaag in de play-offs. Ze hadden zeven keer op een rij gewonnen en lieten in de vorige ronde New York Yankees met 4-0 kansloos.

De tweede wedstrijd van de World Series wordt zaterdag gespeeld, ook in Houston. De ploeg die als eerste vier duels weet te winnen, is de winnaar van de World Series.

Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.

Swiatek treft Gauff in groep WTA Finals, Schuurs bij favorieten

09.00 uur: Iga Swiatek neemt het in de groepsfase van de WTA Finals, dit jaar gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth (Texas), op tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De Poolse nummer 1 van de wereld zit ook in een poule met de Française Caroline Garcia en Daria Kasatkina uit Rusland.

Ons Jabeur uit Tunesië, Jessica Pegula uit de Verenigde Staten, Maria Sakkari uit Griekenland en Aryna Sabalenka uit Belarus zijn ingedeeld in de andere groep.

In het dubbelspel kwam Demi Schuurs terecht in een poule met onder anderen de favorieten Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië. Zij zijn als eerste geplaatst. Schuurs neemt het met de Amerikaanse Desirae Krawczyk ook op tegen het Amerikaanse duo Gauff/Pegula en de Chinese speelsters Xu Yifan en Yang Zhaoxuan.

De 29-jarige Schuurs, de nummer 21 van de wereld in het dubbelspel, doet voor de vierde keer mee aan de WTA Finals, telkens met een andere dubbelpartner. In 2019 en 2021 haalde ze de laatste vier.

Het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters en koppels van het seizoen begint maandag.

Mitchell en LeVert leiden Cavs met ieder 41 punten langs Celtics

08.59 uur: Donovan Mitchell en Caris LeVert hebben in de NBA oude tijden doen herleven bij Cleveland Cavaliers. Beide spelers van de Cavs waren in de uitwedstrijd tegen Boston Celtics goed voor liefst 41 punten. Het duo had daarmee een erg groot aandeel in de 132-123 overwinning. De beslissing viel pas in de verlenging. Na de reguliere speeltijd stond het 114-114.

Het was de eerste keer sinds de NBA Finals van 2016 dat twee spelers van de Cavs meer dan 40 punten in één wedstrijd maakten. Ruim zes jaar geleden schreven LeBron James en Kyrie Irving geschiedenis voor de ploeg uit Cleveland. Ook zij namen toen allebei 41 punten voor hun rekening.

Na de eerste helft hadden de Celtics al liefst 75 punten gemaakt. Ze leidden in eigen huis met 75-62 en er leek weinig aan de hand. In het derde en vierde kwart gingen Mitchell en LeVert echter nog meer scoren. LeVert nam de laatste elf punten van de wedstrijd voor zijn rekening.

"Ik wist dat dit eraan zat te komen", zei de 28-jarige LeVert over de bijzondere avond. "Ik heb hier zo hard voor gewerkt en was hier klaar voor. We hebben zoveel plezier op het veld en kunnen niet wachten om dit voort te zetten."

Voor de Cavs was het al de vierde zege op een rij. De Celtics staan na vijf wedstrijden op drie overwinningen.