Sport Kort: Amerika pakt direct leiding op WK turnen

Amerikaanse turnsters pakken leiding op eerste kwalificatiedag WK

00.04 uur: De Amerikaanse vrouwen hebben op de eerste kwalificatiedag van de WK turnen de leiding gepakt in het landenklassement. De Amerikaanse ploeg, met Jordan Chiles, Shilese Jones, Jade Carey, Skye Blakely en Leanne Wong, turnde naar 167,263 punten. Daarmee bleven ze België (156,063) ruim voor. Spanje staat na twee subdivisies derde: 149,162. Amerika verdedigt in Liverpool de wereldtitel. Die titel veroverden ze in 2019, toen er voor het laatst een teamwedstrijd op het programma stond bij de WK.

De Amerikaanse ploeg bracht in Liverpool het WK-programma op gang. Zaterdagavond werden er twee subdivisies afgewerkt. De kwalificaties bij de vrouwen gaan zondag verder met de overige acht subdivisies.

Ook de Nederlandse ploeg, met Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman, Sanna Veerman en Eve de Ruiter, komt dan in actie. Zij turnen tussen 18.00 en 19.15 uur hun kwalificatiewedstrijd. Wat hun prestaties waard zijn, weten de Oranje-turnsters pas als omstreeks middernacht alle deelneemsters, verdeeld over tien startgroepen, aan de beurt zijn geweest. Doelstelling voor de Nederlandse turnsters is een plek bij de beste twaalf landenteams.

De beste acht landenteams plaatsen zich voor de teamfinale. De beste 24 turnsters in de meerkamp stromen door naar de meerkampfinale. Voor de toestelfinales komen de beste acht in aanmerking. Voor alle finales geldt dat maximaal twee turnsters per land in actie mogen komen.

De Amerikaanse Shilese Jones voert met 55,766 punten voorlopig het meerkampklassement aan. Olympisch brugkampioene Nina Derwael uit België leidt het klassement aan brug: 14,700. De Amerikaanse Skye Blakely doet dat op balk (13,733), terwijl haar landgenotes Jade Carey en Jordan Chiles het klassement leiden op respectievelijk sprong en vloer.

Marathoncrack Brinkman pakt eindzege in World Series trailrunning

23.47 uur: Nienke Brinkman heeft zich op het Portugese eiland Madeira verzekerd van de eindzege in de Golden Trail World Series. De 29-jarige specialiste op de lange afstanden won de vierde van de vijf races die de finale vormen van de serie wedstrijden in het trailrunning, hardlopen over onverharde en vaak moeilijk begaanbare paden, meestal in bergachtig gebied.

Brinkman veroverde deze zomer als eerste Nederlandse atlete een medaille bij de marathon op de Europese kampioenschappen atletiek. Ze behaalde brons in de wedstrijd over 42,195 kilometer in München. Dit voorjaar verbeterde ze in de marathon van Rotterdam het Nederlands record van Lornah Kiplagat en zette het op 2.22.51.

De voormalig hockeyster, die woont en werkt in Zwitserland, combineert het hardlopen op de weg met trailrunning. Ze behoort in deze discipline tot de besten van de wereld. Ze won dit jaar al drie ’klassiekers’, de Zegama in Spanje, de Pikes Peak Ascent in de Verenigde Staten en de Flagstaff Sky Peaks, eveneens in de VS. De finale op Madeira bestaat uit vijf races in vijf dagen. De totale afstand bedraagt 105 kilometer.

Blomdahl (60) wint wereldbekerwedstrijd driebanden in Veghel

21.24 uur: De Zweed Torbjörn Blomdahl heeft de wereldbekerwedstrijd driebanden in Veghel gewonnen. De 60-jarige Blomdahl versloeg in de finale de Zuid-Koreaan Choong Bok Lee, die voor het eerst in de finale van een World Cup stond, Het werd 50-31 in 21 beurten. Voor Blomdahl was het zijn eerste wereldbekerzege sinds 2017, zijn 45e in totaal. Het leverde hem 16.000 euro op.

Blomdahl (60) boekte zijn eerste wereldbekerzege in 1987. Voor Dick Jaspers, in de halve finales uitgeschakeld door Choong, resteerde de eindoverwinning in de wereldbekercyclus van 2022. De Brabander behoudt ook de leiding op de wereldranglijst.

Luiten valt net uit top-10 in Portugese Masters

20.11 uur: Joost Luiten is na de derde ronde in de Portugal Masters zijn positie in de top-10 kwijtgeraakt. De 36-jarige Bleiswijker viel na een score van 68 slagen (-3) terug naar de gedeelde elfde plaats met een totaal van 13 slagen onder par. Dat zijn er negen meer dan de Engelse leider Jordan Smith, die na een ronde van 62 slagen (-9) op -22 is gekomen. Ook Darius van Driel zakte in de tussenstand. Hij noteerde 70 slagen (-1) op de golfbaan van Vilamoura en deelt nu de 37e plaats. Wil Besseling kwam ook tot 70 slagen en bezet daarmee de gedeelde 45e plaats.

Het toernooi in Portugal is voor de Nederlandse profs de laatste mogelijkheid om hun speelkaart op de DP World Tour voor volgend jaar veilig te stellen. De top-117 van de jaarranking behoudt een tourkaart met een vol speelrecht.

Van de vier Nederlanders is Besseling al veilig als de huidige nummer 75 op de ranglijst. Daan Huizing, die in Portugal de cut miste, lijkt als nummer 111 ook verzekerd van een speelkaart voor 2023. Voor Van Driel is het als nummer 115 nog spannend. Hij mag zondag in de slotronde niet nog verder terugvallen.

Luiten lijkt, ondanks zijn redelijke positie in de tussenstand, niet meer via de reguliere weg zijn kaart te behouden. De zesvoudig winnaar van de Europese Tour is weliswaar geklommen naar de 132e plaats, maar kan normaal gesproken die plek bij de eerste 117 niet meer bemachtigen. Luiten heeft echter een vangnet. Hij staat door het vele prijzengeld dat hij heeft verdiend in zijn carrière, bijna 12,5 miljoen euro, precies hoog genoeg op de zogeheten Career Money List om ook volgend jaar aanspraak te maken op een speelkaart.

Iran oefent voor WK voetbal zonder publiek

19.31 uur: De voetbalbond van Iran laat bij de oefenwedstrijd voor het WK tegen Nicaragua geen fans toe in het stadion. Het duel met de ploeg uit Midden-Amerika is op 10 november in Teheran, tien dagen voor de start van het WK in Qatar. Angst voor protesten tegen het Iraanse regime is de reden dat in de competitie ook al zonder toeschouwers wordt gevoetbald.

Verslaggevers en fotografen worden bij het duel met Nicaragua toegelaten in het stadion, maar toeschouwers niet, zo meldt de Iraanse nieuwssite Khabar-Online. De massale protesten in Iran komen er na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de religieuze politie was opgepakt. In de weken daarna gingen Iraniërs in het hele land de straat op voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten. Bij de confrontaties met de politie zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 250 mensen omgekomen. Ook zouden duizenden mensen zijn opgepakt.

Pech voor veldrijder Van der Haar, Iserbyt profiteert

16:22 uur Eli Iserbyt heeft in Ruddervoorde de eerste Superprestige-veldrit van dit jaar gewonnen. De Belg kwam alleen aan, met op enige afstand achter zich zijn landgenoot Laurens Sweeck. De grote pechvogel was Lars van der Haar, die als koploper de voorlaatste ronde in ging, maar daarna twee keer te maken kreeg met een lekke band. De Europees kampioen van Baloise Trek Lions moest genoegen nemen met de derde plaats.

Iserbyt, die uitkomt voor Pauwels Sauzen-Bingoal, had dit seizoen al drie keer een wedstrijd in de wereldbeker gewonnen. In Ruddervoorde was hij slecht weg en moest hij meteen in achtervolging. Vanuit de achtergrond profiteerde hij uiteindelijk van de tegenslag voor zijn Nederlandse opponent.

Bij de vrouwen won Denise Betsema. Voor de Texelse was het de eerste overwinning van het seizoen.

Voetbalvoorzitter Oekraïne wil Rusland en Iran uit FIFA en UEFA

15:39 uur De voorzitter van de Oekraïense voetbalbond heeft ertoe opgeroepen Rusland en Iran te verbannen uit de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalunie UEFA. Russische clubs zijn vanwege de inval in Oekraïne al uitgesloten van internationale competities, maar de Russische bond is nog lid van de twee voetbalorganisaties.

„De spelers en teams vertegenwoordigen een land dat een terroristische organisatie is die mensen doodt, en die een bedreiging voor de hele wereld vormt”, verklaarde voorzitter Andriy Pavelko bij de Duitse omroep ARD.

Pavelko noemt ook de integratie door Rusland van clubs uit de Krim in de eigen competities. Dit is in zijn ogen tegen de regels aangezien de annexatie van het schiereiland in 2014 in strijd is met het internationaal recht. „Dat vraagt om een uitsluiting van de FIFA en de UEFA.”

Pavelko wil ook WK-deelnemer Iran verbannen uit de voetbalbonden. Het land zou Rusland voorzien van drones, een beschuldiging die Iran ontkent. „Het nationale team is een directe weerspiegeling van dat land. Daarom is het niet mogelijk, voor zowel Rusland als Iran, om de voetbalteams van het land te scheiden.”

Handbalsters winnen in Golden League ook van Brazilië

15:33 uur De Nederlandse handbalsters hebben in de tweede ronde van de Golden League ook Brazilië verslagen. In het Noorse Stavanger werd het 27-26 voor Oranje. Halverwege leidde Nederland met 14-11 en die voorsprong werd in de tweede helft uitgebreid. In de slotfase kwamen de Zuid-Amerikaanse speelsters nog dichtbij, maar Nederland hield stand.

De ploeg van bondscoach Per Johansson trad tegen Brazilië aan zonder Angela Malestein, die op de tribune zat. Datzelfde gold voor Harma van Kreij en Yara ten Holte.

Nederland was de tweede ronde donderdag al begonnen met een overtuigende zege op favoriet Noorwegen. Het werd toen 33-24. Zondag neemt Oranje het op tegen Denemarken.

De Golden League is op initiatief van Nederland, Noorwegen en Denemarken in het leven geroepen. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatieduels worden gespeeld. De Golden League wordt gespeeld in drie rondes. Bij elke ronde is een van de drie organiserende landen het gastland en wordt een vierde land uitgenodigd om mee te doen.

Real Madrid mist Benzema ook tegen Girona

14:37 uur Real Madrid kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Girona opnieuw niet beschikken over Karim Benzema. Tegenover de absentie van de 34-jarige aanvaller staat de terugkeer van Luka Modric.

„Na de training voelde hij zich niet prettig. Hij heeft een test ondergaan en er is geen probleem. Maar we moeten mee laten wegen hoe hij zich voelt”, zei trainer Carlo Ancelotti over Benzema, de winnaar van de Gouden Bal. De Fransman miste de afgelopen weken meer wedstrijden door een bovenbeenblessure.

Zonder Benzema verloor Real midweeks in de Champions League van de Duitse club RB Leipzig (3-2). „We moeten er niet te veel over denken wat er in Leipzig is gebeurd. Dat is geweest, we hebben het gezien en we gaan het rechtzetten”, aldus Ancelotti.

Honkballers Phillies nemen leiding in World Series na inhaalrace

09.56 uur: De honkballers van Philadelphia Phillies hebben de leiding genomen in de World Series. De Phillies waren na een sensationeel duel in Houston met 6-5 te sterk voor Houston Astros, dat een 5-0-voorsprong uit handen gaf.

Het was de eerste keer sinds 2002 dat een ploeg in de World Series een achterstand van vijf runs wist om te buigen in een overwinning. 20 jaar geleden slaagde Los Angeles Angels daarin.

Voor de Astros was het pas de eerste nederlaag in de play-offs. Ze hadden zeven keer op een rij gewonnen en lieten in de vorige ronde New York Yankees met 4-0 kansloos.

De tweede wedstrijd van de World Series wordt zaterdag gespeeld, ook in Houston. De ploeg die als eerste vier duels weet te winnen, is de winnaar van de World Series.

Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.

Swiatek treft Gauff in groep WTA Finals, Schuurs bij favorieten

09.00 uur: Iga Swiatek neemt het in de groepsfase van de WTA Finals, dit jaar gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth (Texas), op tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De Poolse nummer 1 van de wereld zit ook in een poule met de Française Caroline Garcia en Daria Kasatkina uit Rusland.

Ons Jabeur uit Tunesië, Jessica Pegula uit de Verenigde Staten, Maria Sakkari uit Griekenland en Aryna Sabalenka uit Belarus zijn ingedeeld in de andere groep.

In het dubbelspel kwam Demi Schuurs terecht in een poule met onder anderen de favorieten Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië. Zij zijn als eerste geplaatst. Schuurs neemt het met de Amerikaanse Desirae Krawczyk ook op tegen het Amerikaanse duo Gauff/Pegula en de Chinese speelsters Xu Yifan en Yang Zhaoxuan.

De 29-jarige Schuurs, de nummer 21 van de wereld in het dubbelspel, doet voor de vierde keer mee aan de WTA Finals, telkens met een andere dubbelpartner. In 2019 en 2021 haalde ze de laatste vier.

Het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters en koppels van het seizoen begint maandag.

Mitchell en LeVert leiden Cavs met ieder 41 punten langs Celtics

08.59 uur: Donovan Mitchell en Caris LeVert hebben in de NBA oude tijden doen herleven bij Cleveland Cavaliers. Beide spelers van de Cavs waren in de uitwedstrijd tegen Boston Celtics goed voor liefst 41 punten. Het duo had daarmee een erg groot aandeel in de 132-123 overwinning. De beslissing viel pas in de verlenging. Na de reguliere speeltijd stond het 114-114.

Het was de eerste keer sinds de NBA Finals van 2016 dat twee spelers van de Cavs meer dan 40 punten in één wedstrijd maakten. Ruim zes jaar geleden schreven LeBron James en Kyrie Irving geschiedenis voor de ploeg uit Cleveland. Ook zij namen toen allebei 41 punten voor hun rekening.

Na de eerste helft hadden de Celtics al liefst 75 punten gemaakt. Ze leidden in eigen huis met 75-62 en er leek weinig aan de hand. In het derde en vierde kwart gingen Mitchell en LeVert echter nog meer scoren. LeVert nam de laatste elf punten van de wedstrijd voor zijn rekening.

„Ik wist dat dit eraan zat te komen”, zei de 28-jarige LeVert over de bijzondere avond. „Ik heb hier zo hard voor gewerkt en was hier klaar voor. We hebben zoveel plezier op het veld en kunnen niet wachten om dit voort te zetten.”

Voor de Cavs was het al de vierde zege op een rij. De Celtics staan na vijf wedstrijden op drie overwinningen.