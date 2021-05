Tik voor leider Egan Bernal in Giro d’Italia

Bernal moest in de laatste kilometers van een loodzware Dolomietenrit lossen bij Simon Yates en João Almeida, en kwam op achterstand aan in Sega di Ala. De Colombiaan hield de leiderstrui wel in zijn bezit. Voor Yates en Almeida won Dan Martin de rit. De Ier heeft nu etappes gewonnen in de Tour de France, de Vuelta a Espana en de Giro.

Bernal had op ongeveer vier kilometer van de streep geen antwoord op een aanval van Yates. Sterker nog: de jonge Zuid-Amerikaan viel even helemaal stil, maar wist het verlies op de nummer vijf van het klassement uiteindelijk te beperken tot 52 seconden. Almeida, die tiende stond in het klassement, pakte 1.16 minuut terug.

"Ik reed samen omhoog met Damiano Caruso die tweede staat in het klassement"

„Vandaag was een slechte dag maar ik heb voorsprong op Yates”, bleef Bernal, de kopman van Ineos Grenadiers, monter. „De laatste kilometers waren heel steil en ik probeerde Yates meteen te volgen, maar dat was misschien niet de beste beslissing. Hij ging heel hard en was vandaag echt sterker dan ik. Hij was indrukwekkend op de slotklim.”

De rozetruidrager was blij dat hij niet te veel tijd had verloren. „Ik reed samen omhoog met Damiano Caruso die tweede staat in het klassement. Op deze slechte dag verlies ik bijna niets op hem en heb nog marge op Yates. Ik moet zorgen dat ik met wat voorsprong in Milaan aankom. Of ik de Giro nou win met 1 seconde of 2 minuten, is voor mij allebei hetzelfde.”

Bouwman

Koen Bouwman kwam als beste Nederlander binnen op de 22e plaats. De renner van Jumbo-Visma kon op de slotklim het tempo van zijn ploeggenoten George Bennett en Tobias Foss, respectievelijk tiende en elfde, niet volgen en finishte op ruim 5 minuten van Martin.

In het algemeen klassement stijgt Yates naar de derde plek op 3.23 minuten van Bernal. De Italiaan Damiano Caruso staat tweede op 2.21 van de Colombiaan. De Brit Hugh Carthy zakte van de derde naar de vijfde plaats. Hij kwam als 21e binnen op bijna 4 minuten van de ritwinnaar en heeft in het klassement ruim 6 minuten achterstand op de roze trui.