Paardensport: Hippische bond: geen reden tot extra maatregelen

23.50 uur: Nederlands hippische federatie KNHS neemt geen extra maatregelen, nadat ’s werelds overkoepelende organisatie FEI besloot vanwege een besmettelijk paardenvirus het verbod op internationale wedstrijden in tien Europese landen te verlengen tot en met 11 april. Die beslissing werd genomen na overleg met deskundigen.

„Er is op dit moment, naast de duidelijke maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, Vejer de la Frontera en Doha, vooralsnog geen reden het beleid in Nederland te verscherpen”, zegt de bond. „Wel is het van belang extra alert te zijn op mogelijke symptomen van rhinopneumonie en daar adequaat naar te handelen.”

Sinds 13 oktober geldt in Nederland vanwege de coronacrisis al een verbod op wedstrijden. De KNHS besloot na de uitbraak van het paardenvirus in Valencia uit voorzorg alle kadertrainingen voor de topsportpaarden te annuleren. Die maatregel geldt nu ook tot en met 11 april.

„We zien vooralsnog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor ruiters tot en met 26 jaar te annuleren”, aldus de bond. „Als iedereen attent is, de paarden goed in de gaten houdt, zo nodig temperatuurt én eerlijk is over het feit of de paarden wel of geen contact hebben gehad met paarden uit het topsportcircuit, dan is er op dit moment geen reden om allerlei activiteiten in Nederland te stoppen.”

Voetbal: Atalanta heeft geen moeite met Spezia van Zoet

22.54 uur: Atalanta staat voorlopig op de met Juventus gedeelde derde plaats in de Serie A van Italië. De formatie won van het laaggeklasseerde Spezia, 1-3. Juventus heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Na de rust nam Atalanta de leiding door in korte tijd twee keer te scoren. Mario Pasalic deed dat in de 53e minuut, Luís Muriel in de 55e. Met zijn tweede van de dag maakte Pasalic er een kwartier voor tijd 3-0 van. Daarna scoorde Roberto Piccoli voor Spezia.

Marten de Roon was basisspeler bij Atalanta, dat Hans Hateboer nog miste wegens een blessure. Sam Lammers zat op de bank. Oud-PSV’er Jeroen Zoet stond in het doel van Spezia.

Voetbal: FC Augsburg wint van ploeterend Borussia Mönchengladbach

22.41 uur: Jeffrey Gouweleeuw heeft met FC Augsburg een kostbare 3-1-zege geboekt tegen Borussia Mönchengladbach. De nummer 13 van de Bundesliga nam door de drie punten afstand van de degradatieplekken. Augsburg heeft nu 29 punten, elf meer dan FSV Mainz dat zeventiende staat.

Mönchengladbach, dat al zes wedstrijden op rij niet had gewonnen in de Bundesliga, kreeg in de eerste helft een grote kans om op voorsprong te komen. Lars Stindl mocht van elf meter aanleggen na een overtreding op Marcus Thuram. Hij schoot echter links naast.

In de tweede helft kwam Augsburg op 1-0 door een treffer van Ruben Vargas. Florian Neuhaus zorgde nog wel voor de gelijkmaker voor Mönchengladbach, maar Marco Richter schoot de thuisploeg opnieuw op voorsprong na matig uitverdedigen van de bezoekers. André Hahn besliste de wedstrijd een paar minuten voor tijd uit de counter met de 3-1.

Wielrennen: Van Aert gaat knokken voor leiderstrui Tirreno

22.03 uur: Wout van Aert gaat er alles aan doen om zijn leiderstrui te verdedigen in de Tirreno-Adriatico. De Belg van Jumbo-Visma gaat na drie etappes aan de leiding met een kleine voorsprong op Mathieu van der Poel, die vrijdag de derde etappe voor hem won in de sprint.

Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe en erkende klimmers als Mikel Landa en Tourwinnaar Tadej Pogacar staan dichtbij in het klassement. „Met die tweede plaats pakte ik opnieuw bonificatieseconden, maar ik had liever gewonnen”, zei Van Aert. „Twintig seconden op Pogacar lijkt te weinig voor de zware rit zaterdag.”

Van Aert is de kopman van Jumbo-Visma in de Italiaanse rittenkoers. Hoe hij de zware etappe van zaterdag met slotklim naar Prato di Tivo overleeft, is afwachten. „Het zal een zware opgave worden om de leiderstrui te verdedigen”, denkt de Belg, die in de afgelopen Tour de France indruk maakte met zijn knechtenwerk bergop.

„De tactiek zal heel simpel zijn”, zegt Van Aert. „Ik ga proberen er zo lang mogelijk aan te blijven hangen en als ik gelost word, zal ik vechten voor iedere seconde. Het zou boven alle verwachtingen zijn als ik de trui kan behouden, maar ik ben klaar om er voor te strijden. Zaterdagavond maken we de balans op en zien we wat er verder mogelijk is.”

Voetbal: Lazio - Torino moet alsnog worden gespeeld van rechter

22.02 uur: De Italiaanse sportrechter heeft besloten dat de uitwedstrijd van Torino tegen Lazio in de Serie A alsnog gespeeld moet worden. Torino kwam eerder niet opdagen, omdat er binnen de selectie acht besmettingen met het coronavirus waren. De bond verklaarde de club tot verliezer.

De rechter bepaalde dat sancties tegen Torino niet op zijn plaats zijn. De club was door lokale gezondheidsinstanties in quarantaine geplaatst. Volgens de rechter was er derhalve sprake van overmacht.

American Football: American football-legende Tom Brady (43) verlengt contract bij Buccaneers

21.52 uur: American football-ster Tom Brady, die begin februari met Tampa Bay zijn zevende Super Bowl won, gaat akkoord met een contractverlenging bij de Buccaneers. Dat melden verschillende media vrijdag.

Volgens ESPN zal Brady, die in augustus 44 wordt, voor vier jaar bijtekenen. De drie laatste jaren zouden annuleerbaar zijn en dienen enkel om zijn salaris uit te spreiden en zo nog een marge van 19 miljoen dollar te creëren onder de salary cap dit jaar. Zo kan het team proberen om andere belangrijke spelers als Shaquil Barrett, Ndamukong Suh en Rob Gronkowski in het team te houden.

Het huidige contract van de quarterback loopt af op het einde van het seizoen, met de nieuwe overeenkomst zal hij ook zeker nog in 2022 voor de Bucs spelen.

Een maand geleden versloegen Brady en co. Kansas City Chiefs met 31-9 in de Super Bowl. Brady won zo voor het eerst met Tampa Bay de NFL-finale. Eerder kroonde hij zich zes keer tot kampioen met de New England Patriots.

Olympische Spelen: IOC-voorzitter spreekt zich opnieuw uit tegen boycot

20.37 uur: Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft zich opnieuw uitgesproken tegen een boycot van de Winterspelen van 2022 in Peking. Mensenrechtenorganisaties hebben hiertoe opgeroepen, onder meer vanwege de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het land.

„Een boycot lost niets op, dat heeft de geschiedenis ons geleerd”, zei Bach bij de 137e sessie van het IOC. „Dat hebben bijvoorbeeld de gebeurtenissen van 1980 duidelijk gemaakt.” De Verenigde Staten boycotten destijds de Olympische Spelen van Moskou, vanwege de Russische inval in Afghanistan.

„Pas in 1989 heeft Rusland Afghanistan verlaten”, zei Bach. „De enige die met de Amerikaanse actie in 1980 zijn gestraft zijn de atleten uit het land. Vervolgens lokte dit ook nog eens de Russische boycot van Los Angeles 1984 uit. Niemand is er iets mee opgeschoten. Atleten mogen nooit de dupe worden van een geschil tussen regeringen.”

Er is inmiddels ook een discussie losgebarsten over een eventuele boycot van het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar, nadat The Guardian onlangs onthulde dat er 6500 buitenlandse arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van stadions.

Atletiek: Limietwedstrijd voor Nederlandse marathonlopers in Bern afgelast

20.36 uur: Een forse tegenvaller voor de Nederlandse atleten Khalid Choukoud, Ronald Schröer en Tom Hendrikse. Zij zouden zondag in de marathon van Bern een aanval doen op de olympische limiet voor de Spelen van Tokio, maar de wedstrijd is afgelast wegens de verwachte slechte weersomstandigheden. Het is onzeker of de wedstrijd op een latere datum doorgaat.

De Zwitserse atletiekbond voorspelt voor zondag kou, wind en regen, waardoor toptijden onmogelijk zijn. De marathon op een parcours rond de luchthaven van Bern was juist uitgeschreven voor een selecte groep atleten die een poging wilden wagen zich te kwalificeren voor Tokio.

Choukoud (met een beste tijd van 2.10.52), Schröer (2.16.00) en Hendrikse (debuut) wilden in Bern een tijd van 2.11.30 of sneller lopen. Dat is de olympische limiet. Vier Nederlanders hebben al aan die limiet voldaan, te weten Abdi Nageeye (2.06.17), Bart van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30). Nederland mag slechts drie atleten afvaardigen naar de Spelen in Japan, waar de marathon zal worden afgewerkt in Sapporo.

Snowboarden: Wolf veertiende in WK-finale slopestyle

20.22 uur: De Nederlandse snowboarder Casper Wolf heeft bij de WK in het Amerikaanse Aspen geen medaille kunnen veroveren op het onderdeel slopestyle. De 19-jarige snowboarder uit Delft eindigde in de finale op de veertiende plaats.

Wolf had zich als vierde in zijn heat geplaatst voor de finale met 84,00 punten. Van beide heats plaatsten de beste acht zich voor de finale. In de finale kwam Wolf in zijn eerste run tot 61,43 punten. Die score kon hij in zijn tweede run niet verbeteren. Hij kwam toen uit op 49.93 punten.

De titel ging naar de Noor Marcus Kleveland met een score van 90,66 punten. Die bleef de Canadees Sébastien Toutant en Rene Rinnekangas uit Finland voor.

Bij het onderdeel slopestyle moeten de snowboarders een parcours afleggen met diverse obstakels, zoals schansen en rails. Ze krijgen punten voor de trucs die ze uitvoeren.

Voetbal: Di Maria jaar langer bij Paris Saint-Germain

20.13 uur: Angel Di Maria heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met één seizoen verlengd tot 30 juni 2022. In de verbintenis staat bovendien een optie voor nog een jaar, zo liet de Franse kampioen weten.

De 33-jarige Argentijnse aanvaller speelt sinds 2015 in Parijs. Daarvoor was hij actief bij onder meer Benfica, Real Madrid en Manchester United.

De Argentijnse international was bij PSG tot dusver goed voor 99 assists. In de geschiedenis van de Parijse club deed alleen Safet Susic (103) dat beter. Met 87 doelpunten staat Di Maria op de achtste plaats in de lijst van topscorers van PSG-spelers aller tijden.

Hij veroverde zestien prijzen met de club, waaronder vier landstitels. In 2014 won Di Maria met Real Madrid de Champions League.

Voetbal: Lazio met moeite langs nummer laatst Crotone

20.12 uur: Lazio doet in de Italiaanse Serie A nog mee in de strijd om de plaatsen voor Europees voetbal. De formatie van coach Simone Inzaghi won met enige moeite van nummer laatst Crotone, 3-2. Lazio houdt daardoor de aansluiting met nummer 6 Napoli.

Halverwege leidde Lazio met 2-1. Sergej Milinkovic-Savic en Luis Alberto scoorden voor de thuisclub, Simy deed dat voor Crotone. De Nigeriaan nam na een uur ook de gelijkmaker voor zijn rekening, door een strafschop te benutten.

In de slotfase hielp Felipe Caicedo de Romeinen alsnog aan de winst.

Zeilen: Zegers en Berkhout als tweede naar medalrace

20.12 uur: Zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben bij het WK in de 470-klasse in het Portugese Vilamoura met de afsluitende medalrace te gaan nog zicht op het goud. Met de vierde en de 15e plaats in race 10 en 11 heeft het duo zich als tweede geplaatst voor de medalrace.

Zegers en Berkhout hebben met 67 punten drie punten achterstand op de leiders in het klassement, Silvia Mas Depares en Patricia Cantero Reino uit Spanje. De Nederlandse zeilsters moeten de Spaanse tegenstandsters minimaal twee posities achter zich houden voor het goud. Ook de Italiaanse en Britse duo’s zijn nog in de race voor het goud, met respectievelijk 74 en 80 punten.

„We houden het spannend tot het einde”, zei Zegers. „We hebben goed gevaren vandaag. Het waren super tricky omstandigheden in de laatste race. Door een winddraaiing lagen we weer achteraan en moesten we weer voor de laatste meters knokken. En dan weet je, het is pas over bij de finish.”

„In de medalrace ligt de top 4 heel dicht bij elkaar. Dus je wilt ze allemaal in de gaten houden, maar ook een boot tussen ons en de Spaanse houden”, omschreef Zegers de opdracht. „Wij zijn blij om mee te vechten voor een medaille. We gaan onze kracht benutten. Blijven communiceren, focus op het teamwork, zoals we de hele week hebben gedaan.”

Windsurfer Kiran Badloe gaf met de medalrace nog te gaan de leidende positie weer af op het Europees kampioenschap van de RS:X-klasse. De regerend wereldkampioen noteerde de tweede, negende en zesde plaats. In het klassement heeft hij met 35 punten 2 punten achterstand op de Israëliër Ofek Elimelech.

Bij de vrouwen klom Lilian de Geus naar de derde plaats. De wereldkampioene eindigde als negende, tweede en negende in de races. Ze heeft negen punten achterstand op de Franse Charline Picon en acht punten op de Poolse Zofia Noceti Klepacka.

Olympische Spelen: IOC geeft Bach toestemming voor hervormagenda

20.11 uur: Het Internationaal Olympisch Comité heeft voorzitter Thomas Bach toestemming gegeven door te gaan met zijn hervormagenda. Het gaat om een reeks van maatregelen, die de organisatie toekomstbestendig moet maken.

Het gaat onder meer om het stimuleren van E-sports, het promoten van rechten en verantwoordelijkheden voor atleten, promoten van ’schone’ sporten, het duurzamer maken van de Olympische Spelen en het unieke karakter van het evenement meer te benadrukken.

„Als we deze punten oppakken kunnen we de Olympische Spelen geschikt maken voor het tijdperk na corona”, zei Bach, die eerder in de week voor een periode van vier jaar werd herkozen. „We moeten klaar zijn voor een nieuwe wereld met nieuwe uitdagingen. Dat vraagt om visie en een wereldwijde discussie.”

Er zijn nog wel enkele heikele thema’s, bijvoorbeeld waar het gaat om politieke meningsuitingen van atleten in en rond de olympische wedstrijden. Het thema is actueel, met name sinds protesten rond Black Lives Matter. Bijvoorbeeld in de Engelse Premier League knielen alle voetballers voor aanvang van de wedstrijd. Tijdens de Olympische Spelen zijn dit soort acties vooralsnog niet toegestaan.

De atletencommissie van het IOC heeft inmiddels met 3500 sporters uit 185 landen gesproken over het thema. Binnenkort verschijnt daar een rapportage over.

Tennis: Muguruza treft Krejcikova in finale van WTA-toernooi Dubai

20.10 uur: De finale van het WTA-toernooi van Dubai gaat tussen de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Tsjechische Barbora Krejcikova. Voor Muguruza is het de tweede WTA-finale op rij. Vorige week verloor de Spaanse de finale van het toernooi in Doha van een andere Tsjechische, Petra Kvitova.

Muguruza won in twee sets van de Belgische Elise Mertens. Het werd na 2.07 uur 6-4 7-5 (5) voor de Spaanse. Mertens wist zes matchpoints weg te slaan, maar kon de zege van haar opponente niet voorkomen.

Krejcikova rekende in twee sets af met de Zwitserse Jil Teichmann (7-5 6-2).

Tennis: Bautista Agut houdt Roeblev uit de finale in Doha

19.58 uur: De Spaanse tennisser Roberto Bautista Agut heeft de Rus Andrej Roeblev uit de finale van het ATP-toernooi van Doha gehouden. Bautista Agut won in twee sets van Roeblev, die vorige week nog het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam op zijn naam had geschreven. Het werd 6-3 6-3 voor de Spanjaard.

Roeblev had in Doha de halve finales gehaald zonder in actie te hoeven komen. De nummer 8 van de wereld kreeg donderdag een walk-over van Marton Fucsovics, vier dagen geleden nog zijn tegenstander in de eindstrijd in Rotterdam. Een ronde eerder had Roeblev, die het toernooi was begonnen met een bye, al een walk-over gekregen van Richard Gasquet.

Bautista Agut had in de kwartfinales de als eerste geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem verslagen in drie sets. Tegen Roeblev won de Spanjaard vier keer de opslagbeurt van zijn tegenstander en sloeg bij een matchpoint op de opslag van de Rus toe.

De Spanjaard treft in de finale de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. De tennisser uit Georgië was in twee sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (3) 6-1. Basilasjvili was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Roger Federer in de kwartfinales. De Zwitser maakte in Doha zijn rentree na een knie-operatie en een lange revalidatie. Federer speelde sinds zijn uitschakeling in de halve finales van de Australian Open in 2020 geen wedstrijden meer.

Voetbal: Zuid-Afrikaan Motsepe nieuwe voorzitter Afrikaanse voetbalbond

19.57 uur: Patrice Motsepe is volgens verwachting gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond (CAF). De Zuid-Afrikaanse mijnmagnaat is de opvolger van Ahmad Ahmad, die begin deze week door de het internationaal sporttribunaal CAS definitief werd geschorst voor twee jaar.

Motsepe pleitte voor eenheid. „Afrika heeft collectieve wijsheid nodig, maar ook het exceptionele talent en de kennis van iedere voorzitter en lidstaat”, zei hij. „Als we allemaal samenwerken zal het voetbal in Afrika succes en groei beleven die we in het verleden nog niet hebben meegemaakt.”

Volgens de nieuwe voorzitter heeft de CAF vooral als taak de financiële situatie te stabiliseren, maar ook moeten de Afrikaanse ploegen hun prestatie op het mondiale podium gaan verbeteren. „De wereld zal ons alleen respecteren als de Afrikaanse teams internationaal succes beleven, niet als onze beste spelers alleen succes hebben in Europa. Dat hebben we al bereikt.”

De ethische commissie van de mondiale federatie FIFA had Motsepes voorganger Ahmad in november voor vijf jaar geschorst wegens het verduisteren van fondsen. Ahmad (61) ging in beroep en hoopte zijn schorsing ongedaan te krijgen, zodat hij herkozen kon worden op het congres in Marokko. Door de uitspraak van het CAS was dat echter niet meer mogelijk.

Paardensport: Europees verbod op paardensport duurt langer

19.55 uur: De internationale paardensportbond FEI heeft besloten om het verbod op internationale wedstrijden in tien Europese landen te verlengen tot en met 11 april. Aanvankelijk zou de periode, die inging na de uitbraak van het besmettelijke rhinovirus op een concours hippique in Valencia, tot eind maart duren.

Het betekent dat ook de finales van de wereldbeker springen en dressuur niet kunnen doorgaan. Ze zouden begin april in Göteborg worden gehouden. Thamar Zweistra zou met Hexagon’s Double Dutch TeamNL in de dressuur vertegenwoordigen. Bondscoach Rob Ehrens had nog geen beslissing genomen over eventuele deelname van springruiters.

Onder meer het topevenement The Dutch Masters in Den Bosch was door de maatregel al verdwenen van de kalender. Eerder al had de Nederlandse federatie KNHS besloten het Nederlands kampioenschap voor springruiters dat in april zou worden gehouden uit te stellen. Veel evenementen gingen vorig jaar ook al niet door vanwege de coronacrisis.

In Nederland is één besmetting met het virus bekendgemaakt. Springruiter Vincent Voorn liet weten dat één van zijn paarden na terugkeer uit Vejer de la Frontera positief had getest op zijn stal in Weert. Zijn stal was met meerdere (34) paarden vertegenwoordigd op de wedstrijd uit de zogenoemde Sunshine Tour. „De anderen hebben negatief getest”, liet Voorn weten.

Volgens Voorn is het dier dat wel positief testte vooralsnog in goede conditie. Alle betreffende paarden zijn bij thuiskomst meteen in isolatie gegaan. Het is niet uitgesloten dat er meer gevallen in Nederland zijn. Voor het betreffende virus bestaat geen meldingsplicht.

Secretaris-generaal Sabrina Ibáñez van de FEI lichtte de beslissing als volgt toe: „We moeten samenwerken om het verder verspreiden van dit virus dat al twaalf paarden in Europa het leven heeft gekost tegen te gaan. De hele hippische gemeenschap moet alert zijn en alle paarden scherp onder controle houden. We verzoeken alle in Europa gehuisveste ruiters dringend om niet te reizen met hun paarden.”

Handbal: Handbalsters oefenen in april in en tegen Kroatië

19.55 uur: De Nederlandse handbalsters spelen in april oefenwedstrijden in Kroatië. De wereldkampioenen oefenen van 13 tot en met 15 april in ieder geval tegen Kroatië, mogelijk worden er nog andere tegenstanders aan toegevoegd.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft voor de trainingsstage een voorlopige selectie van 36 speelsters aangewezen. Hij maakt de definitieve selectie uiterlijk 29 maart bekend.

Oranje start volgende week de voorbereiding op de Olympische Spelen met twee oefenwedstrijden tegen Slovenië. De eerste wedstrijd is op vrijdag 19 maart. Twee dagen later treffen beide ploegen elkaar opnieuw.

Golf: Besseling en Van Meijel verder in Qatar Masters

17.29 uur: De Nederlandse mannen spelen na twee ronden geen vooraanstaande rol in de Qatar Masters, een toernooi van de Europese Tour. Wil Besseling en Lars van Meijel zijn op de gedeelde 39e plaats het best geklasseerd. Hun score na twee ronden op de golfbaan van Doha is 141 slagen, 1 onder par. Koploper Jeff Winther uit Denemarken heeft zeven slagen minder (-8).

Joost Luiten en Darius van Driel zijn zo goed uitgeschakeld, ook al zijn nog niet alle spelers klaar. De tweede ronde werd voortijdig beëindigd wegens invallende duisternis. Beide Nederlanders ondervonden veel hinder van de opgestoken wind en kwamen op veel te hoge scores uit. Luiten leverde een kaart in met 75 slagen, Van Driel noteerde 74 slagen. Hun totaalscore van 144 slagen, 4 boven par, lijkt er één teveel om de cut te halen. Ook Daan Huizing komt het weekeinde niet in actie. Hij kwam uit op +7.

Besseling profiteerde van de betere omstandigheden in de ochtenduren. Hij zette drie bogeys tegenover vijf birdies en dat leverde hem een ronde van 69 slagen op, 2 onder par.

Voetbal: Van ’t Schip roept topscorer VVV opnieuw op

16.45 uur: Georgios Giakoumakis van VVV-Venlo is opnieuw uitgenodigd door bondscoach John van ’t Schip om voor Griekenland te komen spelen. De topscorer van de Eredivisie is van de partij bij de kwalificatiewedstrijden voor het WK tegen Spanje (25 maart) en Georgië (31 maart). Tussendoor spelen de Grieken een oefenduel met Honduras.

Giakoumakis werd eind 2020 voor het eerst opgeroepen door Van ’t Schip. Hij maakte op 11 november zijn debuut en zijn eerste interlandgoal in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Cyprus.

Wielrennen: Vierde eindzege Van Dijk in Healthy Ageing Tour

14.09 uur: Ellen van Dijk heeft voor de vierde keer in jaar loopbaan de Healthy Ageing Tour op haar naam geschreven. De ex-wereldkampioene tijdrijden eindigde in de derde en laatste etappe in Wijster, met een flink aantal doorkomsten op de VAM-berg, als vierde. Ze gaf bijna anderhalve minuut toe op winnares Lonneke Uneken, die dankzij een sterke slotfase na 115 kilometer solo finishte.

De Deense Emma Norsgaard kwam als tweede over de streep, op ruim 1 minuut van Uneken. De Duitse Lisa Brennauer finishte als derde, eveneens op 1.14 van de winnares. Kort achter Van Dijk kwamen de Duitse Lisa Klein en Amy Pieters (SD Worx) binnen.

Van Dijk, die uitkomt voor Trek-Segafredo, won donderdag de individuele tijdrit op een afgesloten parcours langs de zeedijk van Lauwersoog. De 34-jarige renster was 26 seconden sneller dan Pieters, die als nummer 2 in het klassement met een achterstand van 23 seconden begon aan de slotrit. Van Dijk wist in de buurt van Pieters te blijven, de vele aanvallen van SD Worx ten spijt.

Uneken, die bijna 2 minuten moest goedmaken op Van Dijk, mocht nog wel even hopen op de eindzege, maar de klassementsleidster had in de finale voldoende over om de eerste plaats te behouden. Van Dijk won de Tour in eigen land eerder in 2013, 2016 en 2017.

Wielersport: Voormalig ploegarts Team Sky schuldig aan bestellen testosteron

12.02 uur: Voormalig ploegarts Richard Freeman van Team Sky is schuldig bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron. „In de wetenschap dat hij wist dat het aan sporters zou worden toegediend om hun prestaties te verbeteren”, oordeelde een Britse medische tuchtcommissie.

De tuchtzaak tegen de wielerarts loopt al twee jaar. Hij zou in 2011 dertig zakjes Testogel hebben besteld. In die periode was hij niet alleen ploegarts van de succesvolle wielerformatie Sky (nu Ineos), maar ook in dienst van de Britse wielerbond. Er lagen 22 aanklachten tegen hem en Freeman heeft er 18 toegegeven. Onder meer dat hij met een schroevendraaier een laptop sloopte om het dopingonderzoek tegen hem te dwarsbomen.

De belangrijkste aanklacht, dat hij wist met welk doel hij de zakjes had besteld, blijft Freeman ontkennen. Hij beweert onder druk van toenmalig bondscoach Shane Sutton de bestelling van de testosteron te hebben gedaan. Sutton heeft die aantijging steeds ontkend. De hoorzitting tegen Freeman wordt 17 maart hervat. Hij riskeert een lange schorsing en het kwijtraken van zijn medische licentie.

Schaats: Talent Snellink tekent profcontract bij Jumbo-Visma

10.16 uur: Schaatstalent Beau Snellink heeft zijn eerste profcontract ondertekend. De 19-jarige rijder van TalentNED verbond zich voor de komende twee jaar aan Team Jumbo-Visma. De laatste maanden trainde Snellink al een aantal keer met zijn nieuwe ploeg mee.

„Vanaf het eerste moment beviel dat hartstikke goed”, laat hij weten. „Ik heb het gevoel dat mijn nieuwe ploeggenoten mij naar een nog hoger niveau kunnen tillen. De klik is er in ieder geval al. Ik besef nog niet helemaal dat ik voor de beste schaatsploeg ter wereld mag uitkomen.”

Snellink verbeterde in het afgelopen seizoen diverse persoonlijke records. Met zijn nieuwe ploeggenoten Sven Kramer en Chris Huizinga won hij goud tijdens de eerste wereldbeker op de ploegachtervolging. Daarna veroverde hij met Marcel Bosker en Patrick Roest, die eveneens voor Jumbo-Visma uitkomen, de wereldtitel op dit olympische onderdeel.

Coach Jac Orie reageert verheugd op de komst van Snellink. „Met Beau halen we een talentvolle schaatser in huis, die zowel op de lange afstanden als bij het allrounden goed uit de voeten kan. Ik denk dat hij een goede match is met ons team. Afgelopen seizoen heeft hij al een aantal mooie dingen laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij kan uitgroeien tot een absolute topper.”

Basketbal: Serie nederlagen Houston Rockets in NBA houdt aan

08.02 uur: De serie nederlagen van basketbalclub Houston Rockets in de Amerikaanse profcompetitie NBA houdt aan. De ploeg uit Texas ging ook in de uitwedstrijd tegen Sacramento Kings onderuit: 125-105. Voor de Rockets was het de veertiende nederlaag op rij. De’Aaron Fox was de uitblinker bij de thuisclub met 30 punten, 7 rebounds en 9 assists.

De Rockets misten bij de start van de tweede seizoenshelft een flink aantal vaste krachten door blessures. In het duel met Sacramento haakte Eric Gordon ook nog eens af met een pijnlijke lies. Mede daardoor miste de dolende ploeg uit Houston scorend vermogen. Van de 45 beoogde driepunters waren er maar 11 raak.

Philadelphia 76ers, koploper in de Eastern Conference, zegevierde in Chicago met 127-105 over de Bulls. Zeven spelers bij de bezoekende club eindigden op de scoringslijst in de dubbele cijfers. Tobias Harris was topscorer met 24 punten.

Brooklyn Nets, nog altijd zonder de geblesseerde sterspeler Kevin Durant, versloeg Boston Celtics in New York met 121-109. Kyrie Irving bracht 40 punten op zijn naam bij de winnende ploeg, die op de tweede plaats staat in de Eastern Conference. Voor de Nets was het de elfde zege in een reeks van twaalf wedstrijden.