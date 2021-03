Sport Kort: Schaatstalent Beau Snellink tekent bij Jumbo-Visma

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaats: Talent Snellink tekent profcontract bij Jumbo-Visma

10.16 uur: Schaatstalent Beau Snellink heeft zijn eerste profcontract ondertekend. De 19-jarige rijder van TalentNED verbond zich voor de komende twee jaar aan Team Jumbo-Visma. De laatste maanden trainde Snellink al een aantal keer met zijn nieuwe ploeg mee.

„Vanaf het eerste moment beviel dat hartstikke goed”, laat hij weten. „Ik heb het gevoel dat mijn nieuwe ploeggenoten mij naar een nog hoger niveau kunnen tillen. De klik is er in ieder geval al. Ik besef nog niet helemaal dat ik voor de beste schaatsploeg ter wereld mag uitkomen.”

Snellink verbeterde in het afgelopen seizoen diverse persoonlijke records. Met zijn nieuwe ploeggenoten Sven Kramer en Chris Huizinga won hij goud tijdens de eerste wereldbeker op de ploegachtervolging. Daarna veroverde hij met Marcel Bosker en Patrick Roest, die eveneens voor Jumbo-Visma uitkomen, de wereldtitel op dit olympische onderdeel.

Coach Jac Orie reageert verheugd op de komst van Snellink. „Met Beau halen we een talentvolle schaatser in huis, die zowel op de lange afstanden als bij het allrounden goed uit de voeten kan. Ik denk dat hij een goede match is met ons team. Afgelopen seizoen heeft hij al een aantal mooie dingen laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij kan uitgroeien tot een absolute topper.”

Basketbal: Serie nederlagen Houston Rockets in NBA houdt aan

08.02 uur: De serie nederlagen van basketbalclub Houston Rockets in de Amerikaanse profcompetitie NBA houdt aan. De ploeg uit Texas ging ook in de uitwedstrijd tegen Sacramento Kings onderuit: 125-105. Voor de Rockets was het de veertiende nederlaag op rij. De’Aaron Fox was de uitblinker bij de thuisclub met 30 punten, 7 rebounds en 9 assists.

De Rockets misten bij de start van de tweede seizoenshelft een flink aantal vaste krachten door blessures. In het duel met Sacramento haakte Eric Gordon ook nog eens af met een pijnlijke lies. Mede daardoor miste de dolende ploeg uit Houston scorend vermogen. Van de 45 beoogde driepunters waren er maar 11 raak.

Philadelphia 76ers, koploper in de Eastern Conference, zegevierde in Chicago met 127-105 over de Bulls. Zeven spelers bij de bezoekende club eindigden op de scoringslijst in de dubbele cijfers. Tobias Harris was topscorer met 24 punten.

Brooklyn Nets, nog altijd zonder de geblesseerde sterspeler Kevin Durant, versloeg Boston Celtics in New York met 121-109. Kyrie Irving bracht 40 punten op zijn naam bij de winnende ploeg, die op de tweede plaats staat in de Eastern Conference. Voor de Nets was het de elfde zege in een reeks van twaalf wedstrijden.