Daan Hoole debuteert namens Trek-Segafredo in Vuelta

De wielrenner moet samen met Alex Kirsch kopman Pedersen aan een ritzege helpen, legt ploegleider Steven de Jongh uit. „Ik denk dat we met Mads en de jongens die hem vergezellen in de sprinttrein, Daan en Alex, een team hebben dat daartoe in staat moet zijn.”

Hoole, die sinds augustus vorig jaar voor Trek rijdt, werd dit jaar tweede op het Nederlands kampioenschap en derde bij het NK tijdrijden. De ploeg voor de Ronde van Spanje bestaat verder uit de Italianen Antonio Tiberi en Dario Cataldo en de Franse renners Julien Bernard en Kenny Elissonde.

Trek-Segafredo kondigde de deelname van Hoole, en diens ploeggenoten, op ludieke wijze aan via social media:

AG2R

De Australiër Ben O’Connor start als kopman van wielerploeg AG2R in de Ronde van Spanje. De Franse wielerploeg meldde dat vrijdag, een week voordat de Vuelta in Utrecht van start gaat. O’Connor viel dit jaar uit in de Tour de France. Na een val in de tweede etappe gaf hij een week later op. Vorig jaar eindigde hij in de Tour nog als vierde.

Voor de 26-jarige Australiër wordt het zijn tweede Vuelta nadat hij in 2019 als 25e eindigde. Hij krijgt gezelschap van onder anderen de Luxemburger Bob Jungels, winnaar van een etappe in de Tour, en de Fransman Clément Champoussin, die vorig jaar een Vueltarit won.

O’Connor won al ritten in de Tour en de Giro d’Italia.