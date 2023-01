Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-Eredivisie-speler brengt Arsenal terug aan de top Ontbolsterde Ødegaard heeft Engeland in zijn ban

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Martin Ødegaard (r.) in actie tegen Newcastle United. De Noorse spelmaker heeft in de Premier League de volgende stap gezet in zijn ontwikkeling. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Engeland is in de ban van Martin Ødegaard, die in een heel sterke fase van zijn carrière zit en een van de drijvende krachten achter het succes van Arsenal is. De Noorse creatieve middenvelder was drie opeenvolgende Premier League-duels van de Engelse koploper betrokken bij twee doelpunten en is daarmee in de voetsporen getreden van een kwintet Arsenal-coryfeeën uit het verleden: Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Cesc Fabregas, Robin van Persie en Alexis Sanchez.