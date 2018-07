Joshua op Wembley tegen Povetkin: ’Het wordt geen makkie’

Zijn promotor Eddie Hearn kondigde het gevecht aan. Joshua verdedigt zijn kampioensgordels van de mondiale bonden WBA, IBF, WBO en IBO. De laatste keer dat de 28-jarige Brit op Wembley bokste was in april 2017, toen hij voor het oog van 90.000 toeschouwers won van de Oekraïener Vladimir Klitsjko. Daarna stond hij twee keer in de ring in Cardiff, waar hij achtereenvolgens Carlos Takam uit Kameroen en de Nieuw-Zeelander Joseph Parker versloeg.

21 partijen ongeslagen

„Povetkin is een serieuze tegenstander. Ik zal me minutieus moeten voorbereiden, want ik ben niet zo gek dat ik denk dat dit een makkie wordt”, liet Joshua weten. De Brit is in al zijn 21 profpartijen ongeslagen, de 38-jarige Rus heeft sinds zijn profdebuut in 2005 slechts één keer verloren.

Als Joshua wint van Povetkin, keert hij naar verwachting op 13 april 2019 terug op Wembley voor een langverwacht gevecht met de Amerikaan Deontay Wilder. De inzet is dan de wereldtitels van alle belangrijke boksbonden (IBF, WBA, IBO, WBO en WBC).