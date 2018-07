Groenewegen ’gewoon’ van start: ’We kijken van dag tot dag’

De renner van LottoNL-Jumbo kwam zondag in de kasseienrit hard ten val en blesseerde zich lelijk aan zijn knie. Een scan wees maandag uit dat Groenewegen een kneuzing aan zijn knie heeft, maar dat belet hem niet om de Tour dinsdag te vervolge met de rit van Annecy naar Le Grand-Bornand.

„Er is niks gebroken, dus we gaan het dinsdag gewoon proberen”, aldus Groenewegen. „Het wordt lastig met die bergen en het is niet goed voor mijn knie, maar de dokter zegt dat er niks kapot kan. Dus we gaan het van dag tot dag bekijken. Het is mooi dat ik al twee ritzeges binnen heb, maar ik wil ook de derde pakken.”

Groenewegen won vrijdag en zaterdag de zevende en achtste rit in de Tour de France. Dinsdag is de eerste bergetappe.

