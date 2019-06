Pliskova de sterkste in Eastbourne

De Tsjechische tennisster, vrijdag al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, versloeg in de finale de Duitse Angelique Kerber met 6-1, 6-4.

Pliskova maakte vrijdag grote indruk tegen Bertens en liet ook in de finale zien zich prettig te voelen in Eastbourne en uitstekend grastennis te kunnen spelen. Met harde, vlakke slagen zette ze Kerber onder druk. In de slotfase werd het nog enigszins spannend maar na een uur en elf minuten had de nummer 3 van de wereld haar derde titel van het jaar binnen. Eerder won ze de toernooien van Brisbane en Rome.

In 2017 was de 27-jarige Pliskova ook al de sterkste in Eastbourne. Ze was toen in de eindstrijd de meerdere van Caroline Wozniacki, die vorig jaar de titel veroverde.

Pliskova geldt als een van de kanshebbers voor de eindzege op Wimbledon, dat maandag begint. De Chinese Zhu Lin is haar eerste tegenstandster.