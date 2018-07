Blind meldt zich in trainingskamp Ajax

Zoals Telesport donderdagavond laat al meldde is Blind - die overkomt van Manchester United - met een transferbedrag van 16 miljoen euro vast, dat door bonussen kan oplopen tot 21 miljoen euro, de duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax.

De linkspoot meldde zich tijdens het eten bij de spelers en de staf, die zich in het Engelse Burton upon Trent voorbereiden op de dubbele confrontatie met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League.