Schaatsster Jutta Leerdam pakt EK-goud op 1000 meter

Eerder dit toernooi moest Leerdam afzeggen voor de teamsprimt en de 500 meter wegens een lichte liesblessure.

De Russin Daria Katsjanova pakte zilver met 1.13,90, eveneens een persoonlijke toptijd. Haar landgenote Jekaterina Sjichova, de titelhoudster op dit onderdeel, behaalde brons (1.14,48).

Letitia de Jong reed met 1.14,64 de vierde tijd. Ireen Wüst eindigde als vijfde (1.14,81).

Risico

Leerdam gaf in een eerste korte reactie bij de NOS toe dat ze met haar deelname aan de 1000 meter een risico had genomen. „Het gevaar bestond natuurlijk dat ik mijn lies verder zou verrekken”, zei de kersverse Europees kampioene. „Maar ik wilde er vanochtend bij het teamgesprek niet meer over praten. Ik wilde gewoon rijden. Ik ben echt heel goed in vorm en dan wil je dat natuurlijk in een vol Thialf ook heel graag laten zien.”

Leerdam ging goed van start en kwam daarna snel in het juiste ritme. Alleen op het laatste rechte stuk wankelde ze, van pure vermoeidheid. „Ik wilde zó graag naar de finish. Ik wilde het goud zeker niet op die laatste 50 meter laten liggen. Gelukkig liep het goed af. Mijn eerdere twee afmeldingen hebben super uitgepakt. Nu heb ik heel veel zin in de WK in Salt Lake City. Ook daar wil ik gewoon knallen.”