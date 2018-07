Kuipers wist dat hij finale niet zou krijgen

Na ontvangst door de familie, die zij zes weken lang hebben moeten missen, werd teruggeblikt op het afgelopen WK. Kuipers werd aangewezen als vierde official in de finale tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) van gisteren. Het leiden van de WK-finale was de grote droom, maar Kuipers weet dat hij met trots kan terugkijken op een uitstekend toernooi. Een toernooi dat hem internationaal (opnieuw) veel lof opleverde.

Enorm trots

„Ik wist dat wij de finale niet gingen doen, omdat het een duel was tussen twee Europese landen. Daarom is voor een ander continent gekozen. Die keuze hebben we te respecteren, er was een aantal heel goede kandidaten. Iedere scheidsrechter droomt ervan de WK-finale te mogen leiden, maar om toch een rol te hebben kunnen vervullen in die finale, is heel mooi. Ik ben enorm trots op wat we met het team hebben bereikt op dit WK.”

Björn Kuipers en Danny Makkelie showen hun WK-medaille bij terugkeer in Nederland. Ⓒ ANP

Het was voor Kuipers zijn laatste grote landentoernooi als internationaal toparbiter (EK of WK). Hij gaf aan minimaal ook komend seizoen weer actief te zijn als scheidsrechter bij Europese duels in de Champions League en de Europa League.