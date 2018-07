Kuipers: ’Wist dat ik finale niet zou krijgen’

De Nederlander was scheidsrechter bij vier wedstrijden en in de finale tussen Frankrijk en Kroatië fungeerde hij als vierde official. „Dat was voor mij niet teleurstellend. Ik vond het een hele mooie waardering”, aldus Kuipers maandag bij terugkeer in Nederland.

„Ik wist dat wij de finale niet gingen doen, omdat het een duel was tussen twee Europese landen. Daarom is voor een ander continent gekozen. Dan is het heel erg mooi dat je als vierde official nog deel mag uitmaken van de finale.”

’Heel gaaf WK’

De 45-jarige Kuipers was onder de indruk van de organisatie van het WK in Rusland. „We hebben een heel gaaf toernooi gehad, het was allemaal top geregeld. Wat ons betreft hebben we vier wedstrijden prima geleid. Ik kijk terug op een fantastisch toernooi.”