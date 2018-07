’Maar vier goede teams, waaronder Team-Kuipers’

„Van de tot dit toernooi twintig gehouden WK’s leverde Europa bovendien al vijftien keer de scheidsrechter voor de finale. Dit WK waren er in mijn ogen vier goede scheidsrechterteams: twee uit Zuid-Amerika, eentje uit Azië en ons team”, zei Kuipers, die onder de indruk was van de organisatie van het WK in Rusland.

Videoscheids

De videoscheidsrechter heeft volgens Kuipers zijn waarde bewezen. „De scheidsrechter moet altijd zelf blijven beslissen, maar er zijn een aantal cruciale momenten geweest die zijn gecorrigeerd door de videoscheidsrechter. Dat is maar goed ook, het heeft de wedstrijden eerlijker laten verlopen.”

Danny Makkelie, op het WK actief als videoscheidsrechter, is ook tevreden. „De video-arbitrage heeft zijn voordeel bewezen. Iedereen is, over het algemeen, zeer positief.”

