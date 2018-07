Groenewegen: ’Het gaat wel een paar dagen zeer doen’

Geen fijne dag

„Uit een scan is gebleken dat ik alleen kneuzingen en een pijnlijke knie heb”, zegt Groenewegen. „Het kan geen kwaad, daarom kan ik gewoon starten. Ik heb de verzekering dat ik door de pijn heen kan fietsen. Maar de bergen wachten, dus het zal dinsdag geen fijne dag worden. We slaan ons er wel doorheen. Hopelijk gaat het vrijdag beter, als er mogelijk weer wordt gesprint. Op dit moment kan ik daar echter weinig over zeggen.”

De rit van zondag, met liefst vijftien kasseienstroken in het parcours, verliep chaotisch. Veel renners gingen onderuit. Voor Groenewegen ging het zo’n 85 kilometer van Roubaix mis. Hij liep een blessure aan zijn linkerknie op en hield ook schaafwonden over aan de crash. „Je stuur breken is echt niet cool kan ik je na vandaag vertellen. Gelukkig had ik een ploeg om me heen die me door de laatste pijnlijke 80 kilometer heeft geholpen”, liet Groenewegen weten.

Andere mindset

„Ik heb vanmorgen op de rollers gezeten. Dat deed wel wat pijn, maar in de koers is de ’mindset’ ook weer wat anders en dan wil je vooruit naar de finish toe. Mijn rug is ook wat stijf, maar we hebben goede mensen om ons heen om de zaak weer soepel te maken, dus dat zal nog wel gebeuren.”