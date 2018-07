Ronaldo: ’Keuze voor Juventus was een makkelijke’

Met die fijne vingerwijzing klopte de Portugese vedette zichzelf bij zijn eerste kennismaking met Italië zo meteen weer op de borst. Hij kiest er, na succesvolle jaren bij Manchester United en Real Madrid, in tegenstelling tot andere grote spelers niet voor om geld op te halen in de woestijn, maar wil prijzen winnen met Juventus.

„Een ontzettend belangrijke stap in mijn carrière”, verklaarde de 33-jarige Ronaldo, die met zijn vorige club Real Madrid in de Champions League-finale van 2017 nog te sterk was voor Juventus. „Ik ben de club dankbaar dat ik de kans krijg om hier te mogen spelen”, aldus de Portugees. „Ik heb een geweldige periode bij Real Madrid gehad, maar het is nu tijd voor een nieuwe fase in mijn loopbaan. Ik kan niet wachten om te beginnen en ben ontzettend gemotiveerd om de mensen hier in Italië te laten zien dat ik een speler ben van het allerhoogste niveau.

Medische keuring

Eerder op de middag doorstond Ronaldo de medische keuring al met succes. In de ochtend was de Portugees al door honderden enthousiaste Juventus-fans opgewacht.