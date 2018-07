Ronaldo hoopt ’Champions League-geluk’ mee te brengen

„Ik wil geschiedenis schrijven”, zei de Portugees maandagavond bij zijn presentatie bij de Italiaanse club. „Ik hou van uitdagingen en ik weet dat dit een moeilijke uitdaging is. Maar ik ga niet achterover leunen en teren op de successen die ik al behaald heb. Ik ga net zo hard werken om prestaties neer te zetten.”

En natuurlijk werd de Portugees door de massaal opgekomen Italiaanse pers meteen naar de Champions League gevraagd. „Die wil iedereen natuurlijk winnen”, zei Ronaldo, die vier keer met Real Madrid en een keer met Manchester United de beste van Europa was. „Maar het is ontzettend moeilijk om die beker te veroveren. De finales waren altijd ontzettend moeilijke wedstrijden. Ik hoop dat ik het geluk mee breng, maar heb geduld. We vechten voor alle prijzen.”

Juventus was in 1996 voor het laatst de beste van Europa, toen het in de finale Ajax na strafschoppen versloeg. In de 22 jaar daarna verloren de Italianen liefst vijf keer de eindstrijd. In 1997 van Borussia Dortmund, in 1998 van Real Madrid, in 2003 van AC Milan, in 2015 van Barcelona en in 2017 van het Real Madrid van... Ronaldo.