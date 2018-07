Ronaldo: ’Als man een voorbeeld zijn bij Juventus’

„Ik wil hard werken en de jeugd helpen”, zei de 33-jarige Portugees maandagavond tijdens zijn drukbezochte presentatie. „En ook als man wil ik een voorbeeld zijn hier. Dit is een ontzettend belangrijk moment in mijn loopbaan. Ik heb een contract voor vier jaar en ga er alles aan doen om prijzen te winnen met Juventus.”

En daarbij denkt Ronaldo niet aan individuele prijzen als de Gouden Bal. „Ik speel altijd om te winnen en om de beste te zijn. En als dat goed gaat, heb ik een kans om de Gouden Bal te winnen. Maar het is niet iets waar ik slapeloze nachten van heb of wakker van lig”, lachte de Portugees, die in zijn periode bij Real Madrid jaarlijks onderwerp van discussie was of hij of Lionel Messi de beste speler van het jaar was.

Staande ovatie

In april van dit jaar maakte Ronaldo indruk in Turijn door in de kwartfinale van de Champions League met een omhaal te scoren tegen Juventus. „De staande ovatie die ik toen kreeg in dit stadion, was een ontzettend speciaal moment voor mij en daar ben ik de fans dankbaar voor”, aldus de nieuwe nummer 7 van de Italiaanse kampioen.

Ronaldo traint op 30 juli voor het eerst met de selectie van zijn nieuwe club. „De Serie A is een zware competitie, maar Juventus en ik zullen er klaar voor zijn. Mijn leeftijd is niet belangrijk. Ik ben ontzettend gemotiveerd en kijk er naar uit om te beginnen.”