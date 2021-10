Premium Het beste van De Telegraaf

Klaassen vindt dat er luchtje aan eerste prijs van aanvoerder Ajax zit Na ’pak schaal’ nu ’pak schoen’ voor Dusan Tadic

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Op het veld vinden Dusan Tadic en Davy Klaassen elkaar blindelings, maar buiten de lijnen blijkt er zelfs tussen de twee perfectionisten weleens ruis op de lijn te ontstaan. Het leidde in de bestuurskamer op De Toekomst, waar de Ajax-routiniers de Gouden en Zilveren Schoen in ontvangst namen, tot een lachsalvo. Na de vraag van de fotograaf of Tadic zijn prijs wilde kussen, vertrok het gezicht van de Serviër. Van verbazing, maar Klaassen dacht dat de schoen stonk. Waarna een welgemeend advies volgde. ,,Geurvretertje kopen, Dusan.”