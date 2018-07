Maradona duikt op in Wit-Rusland

De Argentijnse voetbalheld van weleer tekende voor drie jaar bij Dinamo Brest. Maradona heeft toegezegd ook in de stad, Brest, te komen wonen.

Maradona (57) arriveerde in Wit-Rusland na zijn spraakmakende optreden bij het WK in Rusland, waar hij als ambassadeur van de FIFA aanwezig was.

In Brest riep hij meteen te hopen dat president Aleksandr Loekasjenko een fan van de club wordt. ,,Ik wil samen met hem op de foto'', aldus de wereldkampioen van 1986.

Na de uitschakeling van Argentinië op het WK had Maradona ook al aangeboden zijn vaderland desnoods voor niks uit de misère te willen halen.

Brest is de nummer zes van de Wit-Russische competitie.