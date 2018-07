Briljante omhaal Ronaldo zette megatransfer in gang

De 33-jarige Ronaldo werd maandag gepresenteerd bij Juventus. Begin april maakte de Portugees namens Real Madrid diepe indruk in Turijn met een spetterend optreden tegen de Oude Dame. Ronaldo had met twee treffers een groot aandeel in de 0-3 zege van zijn elftal. Vooral zijn omhaalgoal was van buitengewone klasse.

Cristiano Ronaldo wordt bejubeld bij zijn aankomst in Turijn. Ⓒ EPA

„Toen Cristiano een staande ovatie kreeg na zijn omhaal spraken we de week erop met zijn zaakwaarnemer (Jorge Mendes, red.)”, vertelde Paratici. „Mendes zei toen: ’Ronaldo was geraakt door het applaus. Hij was onder de indruk en zou graag een keer komen spelen bij Juventus.’”

Paratici vervolgde tegenover Italiaanse media. „Vervolgens sprak ik met president [Andrea Agnelli), omdat we moesten kijken wat er mogelijk was. Hij nam een paar uur de tijd en zei toen: ’ga je gang, kijk maar of het echt mogelijk is.’”

„Het was een unieke kans om een speler binnen te slepen die door velen wordt gezien als de beste voetballer van de wereld en bovendien degene met de meeste prijzen. Als je met de onderhandelingen start, is het heel fijn als de speler een transfer ziet zitten.”

Ronaldo blijft als het goed is nog jaren voetballen bij Juventus. De vijfvoudig winnaar van de Champions League heeft een contract voor vier jaar getekend.