Makkelie geeft inkijkje in penaltymoment WK-finale

Op het moment dat de bal via de hand van Kroaat Ivan Perisic achter gaat, geeft de Argentijnse arbiter Nestor Pitana een doeltrap omdat hij de handsbal niet heeft gezien. ,,Vervolgens kwam er protest van de Fransen’’, zegt Makkelie, die in totaal tijdens 18 duels op het WK actief was als videoref.

Antoine Griezmann schiet de penalty erin. Ⓒ EPA

,,Op dat moment vraagt hij aan de videoref of er iets is gebeurd en hij iets heeft gemist. De videoref (een Spaanstalige, waardoor Makkelie geen ‘hoofd’-VAR was tijdens de finale, red.) zegt: er is sprake van een handsbal, wil je het zien? De scheidsrechter wilde het zelf graag zien, omdat hij het niet had kunnen waarnemen.’’

Met de gang van Pitana naar de zijkant van het veld brak voor de Kroaten een zenuwslopende minuut aan. ,,Daar zag hij de beelden die dan door ons zijn geselecteerd en zegt: dit vind ik een handsbal. Dan is het verder ook niet meer aan ons om daar iets van te vinden. De scheidsrechter bepaalt. Had hij het geen opzettelijk hands gevonden, dan had hij alsnog wel een corner gegeven in plaats van een doeltrap.’’

Pitana, die een beweging van de arm naar de bal constateerde, liep vervolgens nog eens terug naar het scherm, maar niet om zijn beslissing nogmaals af te wegen. ,,Hij liep niet terug omdat hij twijfel had, maar omdat hij wilde zien of er ook een kaart bij moest worden gegeven’’, verklaart Makkelie, die begrijpt dat er veel discussie is losgekomen.

,,Maar hands is het aller moeilijkste binnen het voetbal, het blijft een discussie. Het moet opzettelijk zijn, maar wat voor jou opzettelijk is, is voor een ander niet opzettelijk. Gaat de bal naar de hand of de hand naar de bal? Is er een onnatuurlijke of natuurlijke beweging? Kan hij er wat aan doen of niet? Wat is de afstand?’’

Zo werd Pitana tijdens het grootste duel van zijn carrière geconfronteerd met juist dat voorval, waarbij de meest uiteenlopende interpretaties mogelijk zijn. In het geval van deze beslissing waren alle Kroaten boos.