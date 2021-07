Louis van Gaal zet bij Oranje lijn van Frank de Boer voort

Premium Voetbal

PSV-spits Eran Zahavi heeft speciale gave: ’Een bijna perfecte avond’

Eran Zahavi kwam in de Eredivisie tot elf doelpunten in 25 wedstrijden. Maar op het Europese toneel kan de Israëlische spits van PSV iets speciaals. In zeven Europese wedstrijden voor PSV is hij na zijn hattrick bij de 5-1 winst op Galatasaray al toe aan negen treffers. In kwalificatiewedstrijden vo...