PSV hoopt op jawoord van gewilde Zoet

De doelman (27) kan rekenen op serieuze interesse uit het buitenland. Zijn contract bij PSV loopt na dit seizoen af, maar de international van Oranje kan zijn contract met een jaar verlengen.

,,Wij zeggen tegen belangrijke spelers altijd: als de goede club niet langskomt, dan houden we je graag”, aldus algemeen directeur Toon Gerbrands. ,,We hopen snel op duidelijkheid. Wij gaan niet op voorhand al een nieuwe doelman halen.”

PSV verlengde het contract van Luuk de Jong ook al met een jaar, tot medio 2021. Dat de Eindhovenaren al verzekerd zijn van het spelen in de Europa League en op de drempel staan van het hoofdtoernooi van de Champions League speelt bij belangrijke spelers overduidelijk een rol. Overigens scheelt het spelen in het miljoenenbal of de Europa League PSV zo’n 25 miljoen euro aan inkomsten.

Gerbrands: ,,We weten nu zeker dat Luuk nog een jaar bij ons speelt. Een verbintenis op die manier openbreken vormt voor ons geen financieel risico. Er is nu een stabiele situatie, Iedereen weet wat onze polsstok is. De volgende fase is dat we over een paar jaar een potje van dertig of veertig miljoen hebben, zodat we een speler kunnen halen zonder dat we dat te hoeven compenseren met een uitgaande transfer.”

De directeur typeert de afgelopen periode als de meest dynamische ooit. PSV raakte in kort tijdsbestek de technisch manager (Marcel Brands), hoofdtrainer (Phillip Cocu) en hoofd opleidingen (Pascal Jansen) kwijt. Hoofdscout John de Jong is nu de interim-technische baas, Mark van Bommel en Ernest Faber zijn de opvolgers van Cocu en Jansen en Ruud van Nistelrooy is de nieuwe trainer van onder 19.