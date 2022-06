Van Gaal hult zich nog in nevelen over opstelling tegen Wales

Volgens Van Gaal is iedereen fit. „Iedereen is de afgelopen dagen goed doorgekomen. Ik heb het team dat tegen België speelde nog een extra dag vrijaf gegeven. Het was een intensieve wedstrijd”, aldus de keuzeheer van Oranje in aanloop naar het Nations League-duel met Wales van komende woensdag.

Janssen

Het meespelen van Vincent Janssen is geen optie. „Hij moet eerst zijn jetlag verwerken, zodat hij echt fit is tegen Polen en Wales. Er is een fysiotherapeut achtergebleven, ik heb net een rapport gekregen. Hij schijnt er goed voor te staan.”

De Vrij

Wat wel zeker is dat Stefan de Vrij als aanvoerder begint tegen Wales in de Nations League. De 30-jarige verdediger vervangt Virgil van Dijk, die vrijdag tegen België zijn laatste duel van een lang seizoen speelde. De verdediger van Liverpool geniet inmiddels van een vakantie.

De 30-jarige De Vrij werd in 2014 als beste verdediger van het WK in Brazilië verkozen. Op weg naar de mondiale eindronde in Qatar is het dringen voor een basisplaats in de defensie van Oranje. Van Gaal bereidt zijn ploeg voor op een speelwijze met drie centrale verdedigers. De Vrij moet onder meer concurreren met Van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Jurriën Timber.