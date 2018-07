Groenewegen aast op nieuwe glorie

„Mijn linkerknie doet wel pijn, maar er zit alleen een kneuzing, dus ik ga na de rustdag starten”, zei de Amsterdammer, die vóór zijn onfortuinlijke tuimelpartij twee ritten op rij won in deze Tour de France.

„Het zal niet lekker aanvoelen met al die Alpencols waar we overheen moeten de komende drie dagen, maar ik heb de verzekering dat het geen kwaad kan om door de pijn heen te fietsen. Mijn rug is ook wat stijf, maar we slaan ons er wel doorheen.”

Groenewegen hoopt dat hij vrijdag in de etappe naar Valence weer redelijk in orde is om wellicht zijn trilogie te voltooien. „Ik kan er nu nog niks over zeggen. Ik heb in ieder geval al twee mooie overwinningen op zak, maar we willen ook die derde pakken.”