Belofte Van der Sar lijkt uit te komen

De algemeen directeur zei toen dat de Amsterdamse club de selectie voor het seizoen 2018/2019 rond zou hebben bij de start van de Europese campagne.

Ajax trok voor het einde van het afgelopen seizoen Hassane Bandé en Perr Schuurs aan. Ook werden directe versterkingen Zakaria Labyad en Dusan Tadic naar de Johan Cruijff ArenaA gehaald. Maandagavond werd bovendien de terugkeer van Daley Blind bevestigd.

Bekijk ook: Daley Blind is weer Ajacied

Ajax raakte tot nu toe alleen Justin Kluivert kwijt aan AS Roma. De Amsterdammers lijken qua bezetting van de selectie op dit moment klaar voor het Europese seizoen. Op 25 juli is daarin Sturm Graz de eerste opponent in de voorronde van de Champions League.