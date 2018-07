Wiggins voorspelt ruzie bij Team Sky

„Dan zit Team Sky met een groot probleem, want in welke rol moet Chris Froome dan rijden? Beiden dragen het kopmanschap. Dat is gevaarlijk”, aldus Wiggins.

In 2012 liepen de gemoederen hoog op binnen Team Sky toen Wiggins in het geel reed, maar Froome zich in de bergen veruit de betere toonde en zijn leider af en toe te kijk zette. Wiggins’ vrouw Cath noemde Froome vorig jaar op social media nog een ’glibberig reptiel’, waarmee duidelijk werd dat de verhoudingen nog altijd niet goed zijn. Thomas staat in het klassement op de tweede plaats achter Greg van Avermaet en heeft 59 seconden voorsprong op Froome.

Op de persconferentie van Sky werd Froome geconfronteerd met de uitspraken van ’Wiggo’. „Dit gaat niet gebeuren. Het is juist een voordeel dat Thomas nu als beste geklasseerd staat. Het is aan de andere teams om ons nu aan te vallen en wij kunnen met twee troeven reageren.”