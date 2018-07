Collina haalt Kuipers over

Het WK 2018 was zijn laatste grote landentoernooi, maar komend seizoen zal Kuipers opnieuw te zien zijn bij internationale topaffiches.

„Ik heb een goed gesprek gehad met Pierluigi Collina (scheidsrechtersbaas van de UEFA en FIFA, red.). Ze willen ons graag behouden voor de Champions League. Daar zijn we klaar voor.”

Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de UEFA en FIFA. Ⓒ EPA

Kuipers was aanvankelijk van plan om dit kalenderjaar te stoppen met fluiten over grens. „Daarna is het voorbij en dan hoef ik ook niet door, want we hebben fantastische jongens klaar staan”, stelde hij eerder dit jaar, doelend op zijn natuurlijke opvolger Danny Makkelie.

Makkelie was in Rusland actief als VAR en was betrokken bij in totaal achttien WK-duels.