Ten Hag rekent op ’voorzichtige’ Tadic

„Hij zal in ieder geval beschikbaar zijn, mits hij tijdens zijn vakantie zijn rust goed in acht heeft genomen en niet geblesseerd is geraakt”, zei Ten Hag lachend.

Ajax en Sturm Graz strijden op 5 juli (Amsterdam) en 1 augustus (Graz) om een plek in de derde kwalificatieronde.

Blind

De andere – voor Nederlandse begrippen – spectaculaire, ervaren aankoop, Daley Blind is waarschijnlijk gewoon inzetbaar tegen de Oostenrijkers.

De ’verloren godenzoon’ voegde zich maandag voor een lunch bij de selectie. Later op de dag werd de transfer, die Ajax 16 miljoen euro vast en maximaal 21 miljoen euro kost, officieel wereldkundig gemaakt.

