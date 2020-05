Sport Kort: Golfers welkom op Bernardus

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ook golfers kennen hun trainingslocatie

15.35 uur: Golfbaan Bernardus is aangewezen als locatie waar een selecte groep Nederlandse golfprofessionals de training kan hervatten. Sportkoepel NOC*NSF voegde de golfbaan in het Brabantse Cromvoirt toe aan de lijst van sportlocaties waar de ongeveer 800 erkende topsporters volgens de richtlijnen van het RIVM terecht kunnen.

De lijst is inmiddels gegroeid tot zo'n dertig accommodaties. Het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is er ook bijgekomen voor de spring- en dressuurruiters, alsmede het Tom Dumoulin Bikepark in Sittard voor de triatleten en het Haagse Zuiderpark voor de beachvolleyballers.

Bernardus is ook de baan waar dit jaar het KLM Open wordt gehouden. Het toernooi staat van 17 tot en met 20 september op de kalender van de Europese Tour, maar ook de golfsport ligt vanwege de coronapandemie al weken stil. Praktisch alle toernooien van de tour tot eind juli zijn geschrapt of uitgesteld.

Beslissing over doorgaan WK tafeltennis uitgesteld

14.36 uur: De Internationale Tafeltennisbond ITTF beslist pas op 2 juni of de WK in het Zuid-Koreaanse Busan van 27 september tot 4 oktober kunnen doorgaan.

De wereldkampioenschappen werden al tweemaal uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het bestuur van de ITTF vergaderde zaterdag via een videoverbinding. Alle toernooien zijn nu tot 31 juli opgeschort. Aanvankelijk zou er tot 1 juli niet worden gespeeld.

Motorsport: Wegracer Mir twee jaar langer bij Suzuki in MotoGP

12.34 uur: De Spaanse motorracer Joan Mir heeft zijn contract bij het fabrieksteam van Suzuki in de MotoGP met twee jaar verlengd. De 22-jarige Mir, in 2017 wereldkampioen in de Moto3, blijft nu tot het einde van 2022 racen op de Japanse motor.

Mir debuteerde vorig seizoen in de koningsklasse van de motorsport met de twaalfde plaats in de eindstand. Zijn beste klassering was de vijfde plaats in de Grote Prijs van Australië. De Italiaanse renstal van Ducati had Mir op het oog voor 2021, maar de Spanjaard heeft besloten bij Suzuki te blijven. Mir blijft teamgenoot van landgenoot Alex Rins, die eerder al zijn contract bij Suzuki verlengde.

Het seizoen in de MotoGP is door de coranacrisis nog altijd niet begonnen. Het plan is eind juli de eerste race te houden op een nog aan te wijzen circuit in zeer waarschijnlijk Europa.

Voetbal: Rechter wijst claim gelijke betaling vrouwenvoetbalteam VS af

07.00 uur: Het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam heeft een nederlaag geleden in de rechtbank over een claim voor gelijke betaling. De rechter in Los Angeles verwierp de bewering dat de vrouwen ten opzichte van het mannenteam worden onderbetaald.

„Het vrouwenteam heeft zowel cumulatief als gemiddeld per wedstrijd meer betaald gekregen dan het mannenteam gedurende de onderzochte periode”, staat in het oordeel van de rechtbank. Dat is een belangrijke overwinning voor de Amerikaanse voetbalbond. De rechtbank concludeert wel dat de vrouwen ten opzichte van de mannen niet gelijk worden behandeld als het gaat om onder meer reizen, trainingen en huisvesting.

Een woordvoerster van de spelers zei dat ze van plan zijn in beroep te gaan tegen de beslissing. „We zijn geschokt en teleurgesteld”, zei ze. „We zullen ons harde werk voor gelijke beloning niet opgeven. We hebben alle vertrouwen in onze zaak en zijn standvastig in onze toewijding ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen die deze sport beoefenen niet vanwege hun geslacht minder worden gewaardeerd.”

De speelsters, die vorig jaar wereldkampioen werden na een overwinning op Nederland in de finale, wilden een schadevergoeding van 66 miljoen dollar. omgerekend bijna 60 miljoen euro.