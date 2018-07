Video - Lied over Kanté verovert Franse harten

De spelers van Frankrijk maakten op het aanstekelijke riedeltje namelijk een liedje over de stofzuiger op het middenveld, N'Golo Kanté. Op sociale media worden de filmpjes massaal gedeeld.

Na een eerste uitvoering in de spelersbus nam Paul Pogba na de huldiging bij president Emmanuel Macron een microfoon ter hand om het liedje nu ten overstaan van een groot publiek ten gehore te brengen. De spelers gingen net als de fans en bondscoach Didier Deschamps helemaal los.

„N'Golo Kanté, hij is klein, hij is aardig, hij schakelde Lionel Messi uit, maar we weten allemaal dat hij met kaartspelletjes een valsspeler is”, is de vrij vertaalde songtekst.