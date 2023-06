Haaland scoort ook voor winnend Noorwegen, zege Schotten ver na middernacht

Halverwege leidden de Noren met 1-0, dankzij een fraai schot van Ola Solbakken. Na de hervatting maakte Erling Haaland er 2-0 van. De spits die dit seizoen drie hoofdprijzen won met Manchester City scoorde uit een strafschop.

Na een uur nam Haaland ook de 3-0 voor zijn rekening. Nu rondde hij bekwaam af na een pass van Martin Ødegaard, oud-speler van onder meer Vitesse en Heerenveen.

In blessuretijd scoorde Grigoris Kastanos nog voor Cyprus.

Bekijk de benutte strafschop van Haaland

De andere wedstrijd in deze groep, Schotland - Georgië, was nog met de openingsfase bezig toen in Olso het laatste fluitsignaal al had geklonken. De wedstrijd in Glasgow werd al snel onderbroken, omdat hevige regenval het veld nagenoeg onbespeelbaar had gemaakt. Na ongeveer anderhalf uur wachten besloten de officials het duel toch uit te spelen.

Schotland won met 2-0. In de groep heeft het land nu de leiding met 12 punten uit vier duels. Georgië en Noorwegen volgen met 4 punten, Spanje heeft er pas 3, maar heeft ook nog maar twee wedstrijden gespeeld.

Callum McGregor scoorde al na 6 minuten voor Schotland, net voor de 'break'. Scott McTominay maakte er kort na de hervatting 2-0 van.

De wedstrijd was pas ruim na middernacht Nederlandse tijd afgelopen.