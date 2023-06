Haaland scoort ook voor winnend Noorwegen

Erling Haaland torent hoog boven zijn tegenstanders uit. Ⓒ ANP / EPA

Noorwegen heeft de eerste overwinning geboekt in de kwalificatiegroep voor het Europees kampioenschap voetbal. In Oslo won het land van Cyprus, 3-1. De Noren blijven daardoor meedoen in de strijd om in elk geval de tweede plaats.