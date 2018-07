Luiten mist KLM Open

„Komende dinsdag word ik geopereerd aan mijn linkerpols. Vervolgens moet ik drie tot vier maanden revalideren. Dat betekent dus voorlopig geen toernooien spelen en helaas ook geen KLM Open dit jaar”, aldus de 32-jarige Bleiswijker.

„Het positieve is dat de ingreep niet heel spannend is. Het duurt slechts een kwartiertje. Nog veel belangrijker, na de operatie kan ik normaal gesproken weer jaren pijnvrij spelen.”

Die gedachte doet Luiten goed. „De afgelopen weken heb ik keurig rust gehouden, de pols volledig ontzien, maar de pijn werd niet minder. Dan slaat de twijfel soms toe en ga je aan het slechtste scenario denken. Gelukkig blijkt er dus niets ernstigs mis met de pols. Ik neem na de operatie de tijd om volledig te herstellen, richt me op geen enkel toernooi, maar de wetenschap dat ik straks eindelijk weer pijnvrij kan gaan golfen maakt dat ik met heel veel vertrouwen naar de toekomst kijk.”

Luiten blijkt last door overbelasting last te hebben gekregen van extra calcium op het bot. „Daardoor is er een verdikking ontstaan. Als ik mijn pols beweeg, raken de pezen die verdikking van het bot en dat zorgt voor de irritatie en de pijn. Tijdens de ingreep volgende week wordt die verdikking weggehaald en dan moet het bot de tijd krijgen te herstellen.”

Joost Luiten won het KLM Open twee keer: in 2013 en 2016. Het evenement vindt dit jaar plaats van 13 tot 16 september.