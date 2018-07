Lieke Martens trots op pindakaas-reclame

In de commercial zien we Bobbie, een voetbalstertje die de jonge Lieke naspeelt. Haar trainer roept tijdens de training: ’Dek je mannentje’ en ’Je laat je mannetje lopen’. Wanneer het keihard begint te regenen zegt hij dat de ’jongens’ naar binnen moeten.

Tot zijn verbazing ziet hij vanuit de kantine vervolgens dat één spelertje in de stromende regen nog hard aan het trainen is. Het is Lieke, die nu ook wordt verzocht om de kleedkamer op te zoeken. Ze luistert, maar had liever nog even op het veld blijven staan. "U zei dat de jongens naar binnen moesten. Ik was net zo lekker bezig!"

De reclame eindigt met de aftiteling: "Jaren later wordt Lieke Martens verkozen tot beste voetbalster ter wereld."

De Limburgse treedt met de reclame in de voetsporen van diverse grootheden uit de sportwereld. Evert van Benthem, Joop Zoetemelk, Dick Advocaat, Pieter van den Hoogenband en Robin van Persie gingen de Oranjeleeuwin voor.

„Echte kampioenen eten pindakaas als ontbijt. Wat een eer. Ik vind de reclame geweldig”, aldus Martens via Twitter.

