Barcelona onderuit in doelpuntenfestijn

Zonder de geblesseerde Lionel Messi keek de formatie van Luis Enrique bij rust door doelpunten van Pione Sisto, Iago Aspas en een eigen goal van Jeremy Mathieu tegen een 3-0 achterstand aan. Enrique had onder meer Andres Iniesta, Ivan Rakitic en Javier Mascherano op de bank laten beginnen, en dat pakte verkeerd uit.

Blunder

Via Gerard Piqué en Neymar (uit een strafschop) verkleinden de Catalanen de marge binnen twintig minuten tot één, maar een afgrijselijke blunder van doelman Marc-André ter Stegen zorgde ervoor dat Celta heel goedkoop op 4-2 kwam.

Een tweede goal van Piqué zorgde nog wel voor een slotoffensief van Barcelona, maar Celta (opponent van Ajax in de Europa League) hield knap stand.

Koppositie

Door de nederlaag liet Barcelona na de koppositie in Spanje over te nemen. Atletico Madrid en Real Madrid delen na zeven speelronden met vijftien punten de leiding in de Primera Division. Sevilla heeft veertien punten, FC Barcelona en Villarreal allebei dertien.