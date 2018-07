Ten Dam doet speciale oproep

De klimmer van Sunweb kreeg zondag bij de finish een fles rode wijn van een trainingsmaatje en deelde die met Tom Dumoulin en wat anderen van het team. Het bracht hem op het idee om via Instagram een actie uit te schrijven.

„Als mensen me aan de finish een fles wijn of bier geven, krijgen ze van mij mijn rugnummers. Het personeel was maandag op de rustdag aan het barbecuen. Ze dronken Frans bier, maar we moeten ze af en toe ook wat beter bier geven natuurlijk”, aldus Ten Dam in zijn podcast Live Slow Ride Fast.

„Het is zoals gezegd niet alleen voor mezelf. Al hoop ik zelf af en toe ook een glas te drinken en een doos mee te kunnen nemen naar Nederland. Voor in de kelder, haha. De actie loopt in ieder geval goed. Ik heb al veel reacties gekregen.”

Koffie

In het hotel van Sunweb werd op de rustdag ook een doos met zakken koffie van zijn eigen merk afgeleverd voor Ten Dam. Diverse renners klopten in de eerste week al bij de Nederlander aan voor wat bonen. En niet alleen zijn ploeggenoten.

Het zoontje van Laurens ten Dam kwam maandag de doos met koffie langsbrengen. Ⓒ Instagram

„Greg Van Avermaet is er er wel vier keer naar komen vragen”, aldus Ten Dam, die ook een zak heeft klaarliggen voor de winnaar van de Roubaix-rit, zijn oude teamgenoot John Degenkolb.

De Nederlander moet nog wel een moment vinden om de zakken langs te brengen. „Dinsdag wacht ons een belangrijk ritje. Het is niet zo dat ik ’s ochtends een uur lang langs al die bussen kan gaan. We zijn hier in de eerste plaats om een goede Tour de France te rijden”, besloot de knecht van Dumoulin.