Video - Ajax presenteert Blind met ludiek lied

De club heeft een eigen variant gemaakt van het voetbalnummer It’s coming home, dat de Engelse fans tijdens het WK in Rusland massaal zongen en luisterden.

„Daley’s coming home”, luidt de titel. Zelfs de songtekst is aangepast en gaat niet over een Engelse voetbaldroom, maar over de terugkeer van Blind.

De 28-jarige Blind, die vier jaar geleden voor 17,5 miljoen euro naar Manchester United vertrok, heeft een contract voor vier jaar getekend.

De Amsterdammers betalen The Red Devils 16 miljoen euro, door bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot maximaal 20,5 miljoen euro. Blind is daarmee de duurste aankoop ooit van Ajax.

Blind speelde 141 wedstrijden voor Manchester United en won met de ploeg de Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield. Het afgelopen seizoen kwam Blind niet veel in actie voor de ploeg van manager José Mourinho.

In zijn eerste periode bij Ajax werd Blind vier keer kampioen: in 2011, 2012, 2013 en 2014. In 2013 won hij tevens de Johan Cruijff Schaal.