Mathieu van der Poel optimistisch ondanks rugproblemen

Mathieu van der Poel maakt zich geen zorgen om zijn rug. Ⓒ BSR Agency

door Léon de Kort - Zijn uitleg klonk logisch: een ’kwarrende’ rug zat Mathieu van der Poel in de weg bij de terugkeer in de World Cup mountainbike. „Maar ik hoop volgende week in Tsjechië wat profijt te hebben van dit anderhalf uur flink afzien”, zei MvdP na de zevende plaats in Albstadt, die hem zowaar tevreden stemde. De Fransman Victor Koretzky won de race, voor Nino Schurter.