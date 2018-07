VIDEO - Hysterisch interview renster na La Course

Na de finish zat Ludwig, renster van Cervélo-Bigla, op de grond en deed ze haar verhaal voor de toegesnelde journalisten. „Een maand geleden fietste ik echt klote en kreeg ik ook nog een infectie. Maar daarna ging het elke dag beter. Op een bepaald punt dacht ik echt dat ik ging winnen.”

Maar dat lukte haar uiteindelijk niet, de winst ging na een epische strijd tussen Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen naar eerstgenoemde. „Op een gegeven moment voelde het alsof ik aangereden was door een vrachtwagen, mijn ploegleider bleef ook maar schreeuwen in mijn oor.”

Voorop rijden in een koers als deze, vond ze fantastisch. „Dit is bizar. Ik ben zó blij. Zo mooi is vrouwenwielrennen! Kijk meer vrouwenwielrennen, alsjeblieft!”, schreeuwt ze vervolgens. „Wat een perfecte dag, serieus, dit vergeet ik nooit meer. Een van de mooiste dagen van mijn leven. Ik kan niet wachten om champagne, pizza en choclolade te nemen!”, sluit ze ietwat hysterisch af.