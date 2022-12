Arsenal, Tottenham en Liverpool in actie op traditiedag Boxing Day

Boxing Day is een traditie die verder terug reikt dan het bestaan van het Engelse profvoetbal in 1888. Al tijdens de eerste editie van de Football League First Division was er sprake van wedstrijden tijdens de kerstdagen. Naar verluidt is de oorsprong van het sporten op 26 december nog vele decennia verder terug te herleiden en werden er ver voor 1888 al vossenjachten georganiseerd op die dag.

De sportief meest historische Boxing Day vond plaats in 1963 met een paar gigantische uitslagen. Fulham won met 10-1 van Ipswich Town, Blackburn Rovers met 2-8 bij West Ham United, Burnley en Liverpool gaven respectievelijk Manchester United en Stoke City klopt met 6-1, terwijl West Bromwich Albion en Tottenham Hotspur beide vier keer scoorden. In totaal vielen er in de tien wedstrijden 66 goals.

Rust voor Ten Hag, Aké en Ziyech

Zoveel zullen er dit jaar niet vallen. Alleen al vanwege het feit dat er niet een volledige competitieronde wordt afgewerkt. Chelsea en Manchester United spelen pas dinsdag, Manchester City komt woensdag in actie.

Tottenham Hotspur speelt wel. De Londenaren gaan om 13.30 op bezoek bij Brentford, waar de Deense trainer Thomas Frank deze week nog zijn contract verlengde tot 2027.

Om 16.00 uur staat er een hele rits wedstrijden op het menu. Crystal Palace - Fulham, Everton - Wolverhampton Wanderers, Southampton - Brighton Hove & Albion en de huidige nummer drie van de Premier League Newcastle United gaat op bezoek bij Leicester City. The Magpies kennen een uitstekend seizoen onder de nieuwe eigenaren en hope die vorm na de lange WK-break door te trekken.

Daarna (om 18.30 uur) ontvangt Aston Villa - Liverpool. Twee clubs die pas vlak voor de interlandbreak hun draai leken te vinden. Villa doet dat onder Unai Emery, die eind oktober de ontslagen Steven Gerrard opvolgde.

Tot slot komt koploper Arsenal in actie. The Gunners sluiten om 21.00 uur de avond af met een thuiswedstrijd tegen West Ham United en is er alles aan gelegen om de voorsprong van vijf punten op Manchester City tijdelijk uit te breiden naar acht.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League