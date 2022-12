Newcastle haalt op Boxing Day uit tegen Leicester, bijzondere treffer Kane bij Spurs

Kane, met Engeland tot aan de kwartfinale actief in Qatar, maakte tegen Brentford na een dik uur voetballen de aansluitingstreffer toen zijn Spurs al enige tijd tegen een vervelende 2-0 achterstand aankeek. Scoren op Boxing Day blijft daarmee net zo’n traditie voor Kane als de dag zelf, want de 29-jarige aanvoerder van Tottenham trof tot nog toe altijd doel als hij op tweede kerstdag in actie kwam. De goal tegen Brentford betekende alweer zijn tiende op de feestdag.

De goal van Kane hielp Tottenham direct ook terug in de wedstrijd, want nog geen tien minuten later maakte Pierre-Emile Hojbjerg al de gelijkmaker. Antonio Conte spoorde zijn ploeg daarop aan een slotoffensief in te zetten. Dat gebeurde ook, maar ondanks een forse belegering van het doel van Brentford stapten de Spurs toch met ’slechts’ een punt van het veld.

Tottenham, de nummer vier van de Premier League, schiet met het punt weinig op en kan Arsenal en Manchester City de komende dagen uit zien lopen.

Kane is met zijn treffer tegen Brentford nu all-time topscorer op Boxing Day. Ⓒ ANP/HH

Vliegende start Newcastle

Newcastle United had het met name voor rust flink op de heupen tegen Leicester City. Op bezoek in het King Power Stadium zorgden Chris Wood, Miguel Almiron en Joelinton al binnen een dik half uur voor een comfortabele voorsprong. Die kwam na rust, met name dankzij een compleet machteloos Leicester, nooit meer in gevaar. Newcastle wipt met de zege, in ieder geval tijdelijk, over Manchester City heen en staat nu tweede achter Arsenal. City heeft wel twee wedstrijden tegoed op The Magpies. Sven Botman speelde de hele wedstrijd bij de ploeg van Eddie Howe.

Palace op tilt

Crystal Palace sloeg rood uit op tweede kerstdag. Tyrick Mitchell werd al voor rust, bij een achterstand van 0-1 tegen Fulham, met direct rood van het veld gestuurd. In de tweede helft kreeg James Tomkins zijn tweede geel en mocht ook hij dus gaan douchen. Fulham profiteerde er optimaal van en liep via Tim Ream en Aleksandar Mitrovic uit naar 0-3.

Ook was er een drieklapper voor Brighton & Hove Albion, met Joel Veltman in de basis. Op bezoek bij Southamption liep de ploeg uit naar 0-3, waarna James Ward-Prowse een kwartier voor tijd de eer redde namens de thuisploeg: 1-3.

Everton kwam in eigen huis vroeg op voorsprong tegen Wolverhampton Wanderers, maar het bleek niet voldoende voor de zege. In de 95e (!) minuut zorgde Rayan Ait-Nour namens de Wolves voor een forse domper op Goodison Park. Everton ziet met een zeventiende plek de degradatiezone weer gevaarlijk dichtbij komen.

Traditie

Boxing Day is een traditie die verder terug reikt dan het bestaan van het Engelse profvoetbal in 1888. Al tijdens de eerste editie van de Football League First Division was er sprake van wedstrijden tijdens de kerstdagen. Naar verluidt is de oorsprong van het sporten op 26 december nog vele decennia verder terug te herleiden en werden er ver voor 1888 al vossenjachten georganiseerd op die dag.

De sportief meest historische Boxing Day vond plaats in 1963 met een paar gigantische uitslagen. Fulham won met 10-1 van Ipswich Town, Blackburn Rovers met 2-8 bij West Ham United, Burnley en Liverpool gaven respectievelijk Manchester United en Stoke City klopt met 6-1, terwijl West Bromwich Albion en Tottenham Hotspur beide vier keer scoorden. In totaal vielen er in de tien wedstrijden 66 goals.

Rust voor Ten Hag, Aké en Ziyech

Zoveel zullen er dit jaar niet vallen. Alleen al vanwege het feit dat er niet een volledige competitieronde wordt afgewerkt. Chelsea en Manchester United spelen pas dinsdag, Manchester City komt woensdag in actie.

United hervat de competitie nog zonder WK-finalisten Lisandro Martínez en Raphaël Varane. De verdedigers uit Argentinië en Frankrijk zijn nog niet teruggekeerd op de training, heeft trainer Erik ten Hag laten weten via de clubkanalen. Verdediger Harry Maguire is wel hersteld na ziekte en kan meedoen in de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest.

Maguire was met Engeland actief in Qatar. Hij en andere WK-gangers zijn „vol enorme indrukken en met veel energie” teruggekeerd, aldus Ten Hag. „Ze zijn weer onderdeel van de groep en je voelt dat ze er zin in hebben.”

United speelde afgelopen week al zijn eerste officiële wedstrijd na het WK, in de League Cup tegen Burnley (2-0 winst). De ploeg van Ten Hag is de nummer 5 van de Engelse competitie en heeft 11 punten achterstand op koploper Arsenal.

Martin Ødegaard maakte er tijdens de laatste speelronde voor het WK twee voor Arsenal op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Ⓒ ANP/HH

Alle ogen gericht op Arsenal

Later op maandag komt koploper Arsenal nog in actie. The Gunners sluiten om 21.00 uur de avond af met een thuiswedstrijd tegen West Ham United en is er alles aan gelegen om de voorsprong van vijf punten op Manchester City tijdelijk uit te breiden naar acht.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League