Stefanie van der Gragt redt punt voor Oranje Leeuwinnen in Tsjechië

De Leeuwinnen waren allerminst op volle kracht afgereisd naar Ostrava. Onder anderen de vaste krachten Lieke Martens, Jackie Groenen, Aniek Nouwen en Sisca Folkertsma ontbraken vanwege blessures. Hierdoor stond Kerstin Casparij voor het eerst in de basis bij Oranje in de wedstrijd die eigenlijk vrijdagavond gespeeld had moeten worden, maar vanwege hevige sneeuwval naar zaterdag was verplaatst.

De basisdebutant was na een paar minuten al dicht bij een assist, maar Daniëlle van de Donk slaagde er niet in om te scoren. Na een sterke openingsfase van Nederland kwamen de Tsjechen vanuit het niets op voorsprong. Met een prachtige trap richting de verre kruising verraste Katerina Svitkova vanaf een meter of 25 Sari van Veenendaal.

De Leeuwinnen waren wel beter, maar misten de finesse in de eindfase en als er dan eens geschoten werd, ging het vaak recht door het midden. Ondertussen bleven de Tsjechen continu dreigend op de counter. Op slag van rust kreeg Dominique Janssen toch een opgelegde kans, nadat een vrije trap pardoes voor haar voeten viel. Vanaf dichtbij slaagde de verdediger er toch in om over te schieten.

Vroeg in de tweede helft was het wel raak voor Oranje. Het schot van Jill Roord belandde nog op de paal, maar in de rebound tikte Van de Donk de gelijkmaker tegen de touwen. Nog geen minuut later dreigde het alweer 2-1 te worden voor de Tsjechen, maar Van Veenendaal redde knap op een inzet van dichtbij, waarna de daaropvolgende hoekschop tegen de onderkant van de lat werd gekopt.

Tsjechië viert de 2-1. Ⓒ ANP/HH

De druk bleef groot en de nieuwe Tsjechische voorsprong was dan ook onvermijdelijk. Uit een rebound sloeg Simona Necidova - zus van oud-PEC Zwolle en ADO Den Haag-spits Tomas Necid - toe. Nederland had het lastig en verloor veel fysieke duels, maar toch was het zo nu en dan ook zelf heel dreigend. Vivianne Miedema dacht de gelijkmaker binnen te knikken, maar de redding van de Tsjechische doelvrouw was uitstekend. In de slotfase zette Nederland aan en ging Van der Gragt mee als stormram. De verdediger knikte in blessuretijd uit een voorzet van Kika van Es hard de gelijkmaker tegen de touwen en redde daarmee een belangrijk punt voor Oranje.

De Leeuwinnen hebben WK-kwalificatie ondanks het gelijke spel nog wel in eigen hand, maar kunnen zich vooralsnog geen misstap meer veroorloven in de resterende duels tegen directe concurrent IJsland, Cyprus en Wit-Rusland.